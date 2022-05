Ismét szabad a nyár! Startol a PLÁZS hetedik szezonja

Az elmúlt két év viszontagságai után jó hír, hogy idén végre ismét egy igazán szabad nyárra készülhetünk, járványügyi korlátozások nélkül vethetjük bele magunkat a nyári örömökbe. A Plázs pedig a lehető legjobb helyszín ehhez, hiszen egyszerre hozza a tengerparti hangulatot az azúrkék Balatonnal, a homokos parttal, hűsítőkkel, napágyakkal és a fesztiválok rezgéseit - az estékbe átfordulva.



A Plázs népszerűsége nyitása óta töretlen, immáron a hetedik szezon startol el június 4-én, a pünkösdi hosszú hétvégén. A nagyszínpadot Krúbi nyitja, majd éjjel Andrewboy, Bárány Attila, Bréda Bia, Daniel Nike, Gabriel Dancer, KatapultDJ, KKevin, Metzker Viktória, NoNameLeft, Purebeat, R92, Regán Lili, Steve Judge, Strong R., Willcox és Yamina váltják egymást a DJ-pultnál a Grand Openingen. Másnap egy őrületes Fergeteg Party veszi majd kezdetét DJ Dominique vezetésével. Az estén már biztosan fellép a New Level Empire és a TNT, akik egy exkluzív nagykoncerttel készülnek a szezonnyitásra. És mivel a hétfő szabadnap, még bőven lesz idő kiheverni a vasárnapi bulit a vízparton…



A Balaton parton ezen a nyáron is koncerteznek a Plázs közönségének kedvencei, azaz már biztosan fellép a Kowalsky Meg a Vega, Ákos, Majka & Curtis, a Halott Pénz, a Follow The Flow, Horváth Tamás, az Edda és a Neoton Família is. Azonban ezúttal is lesznek olyanok, akik először játszanak majd a felüdülés központban, mint például a mára már több ezres közönséget megmozgató Dzsúdló és Azahriah, vagy a Carson Coma, akik új, Digitális/Analóg című lemezükkel táncoltatják meg a közönséget. Rúzsa Magdi pedig nem sokkal visszatérése után adja majd első Plázsos koncertjét.



Az éjjel soha nem érhet véget!



Természetesen a nagykoncertek mellett tombol majd a már-már hagyománynak számító Balatoni Retro Láz, és a WeLove Balaton Festival dátumát is bevéshetjük a naptárba. Ahogy már megszokhattuk, a Plázson a balatoni naplementétől egészen a napfelkeltéig pörög a buli. Idén is „beköltöznek” a legnépszerűbb partysorozatok: a Necc Party, az Ultra Color, a Wannabe, a Next Level és a Coronita, míg ezen a nyáron először csatlakozik a bulifolyamhoz a One The Low és a Csávók csapata. Az Aréna pénteki rezidense, Metzker Viktória pedig június 24-től a megszokott hangulatot hozza majd barátaival hétről-hétre.



A Plázson minden nap hétvége, azaz a hétköznapokon is számos tematikus bulival készülnek a szervezők, míg újdonságként a Baharttal együttműködve néhány Plázs hajó is útnak indul ebben az évben.



Érdemes figyelni a Plázs weboldalát és Facebook oldalát, ahol minden megtalálható a legfrissebb programokról és infókról.