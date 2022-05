Már a diákok is home office-ban dolgoznának

Még néhány hét, és kezdődik a vakáció. A diákok viszont ekkor keresik meg a költőpénzre, fesztiváljegyre valót. A június közepével-végével kezdődő dömpingre az iskolaszövetkezetek is készülnek, akiket már most egyre több diák keres meg a munkalehetőségek miatt.

A pandémiának két érdekes hatása van jelenleg a piacon. Az egyik, hogy a jelenléti oktatás visszavezetése miatt jelenleg kevesebb diák vállal munkát. A másik, hogy az idei nyár slágere a home office, vagyis az otthoni munkavégzés lesz – kezdte a Borsnak Másody Szabolcs, a Műisz Iskolaszövetkezet marketingvezetője.Ezekre a munkákra 3-4-szeres túljelentkezés van.

Négyszeres a túljelentkezés az otthon végezhető diákmunkák iránt Fotó: Huszár Márk

– Otthon elsősorban egyszerűbb, adminisztratív feladatokat bíznak a diákokra, de a call centerezés is ebbe a körbe tartozik – folytatta a szövetkezet munkatársa. A kínálatban egy-egy különlegesebb feladat, mint például a pszichológiai kutatásban való részvétel, a videofelvétel-elemzés vagy a serleg-összeszerelés is felbukkan. A szakmai tudást igénylő munkák, például az informatikai, mérnöki pozíciók is népszerűek, ráadásul ezekkel kereshetnek a legtöbbet a fiatalok.

– Az ilyen helyeken 2800 forinttól indul az órabér, és a határ gyakorlatilag a csillagos ég. Az irodai és home office munkákért 1500-1900 forintot, az egyszerűbb, fizikai munkákért 1300-1500 forintot kínálnak óránként a cégek – magyarázta Másody Szabolcs, aki hozzátette: mivel a diákmunkások legnagyobb része 25 év alatti, így esetükben a bruttó bér egyben a nettó, kézhez kapott fizetést is jelenti.