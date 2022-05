"Hálával a szívemben jöttem ma ide" - Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke

A történelmi zászlók felvonulásával vette kezdetét a Kossuth téren szombat délelőtt Novák Katalin államfői beiktatása, amelyet az Angelica leánykar által előadott Himnusz felcsendülése követett a zászlófelvonás alatt.

Novák Katalin beszéddel is készült Orbán Viktor miniszterelnök, valamint hivatali elődje, Áder János, illetve Schmitt Pál volt köztársasági elnök és Boross Péter volt miniszterelnök jelenlétében.

Az ünnepségen Kövér László, az Országgyűlés elnöke röviden ismertette a parlament határozatát Novák Katalin megválasztásának tényéről, illetve bejelentette, hogy Novák Katalin május 10-én hivatalba lépett.

"Hálával a szívemben jöttem ma ide" - kezdte beszédét a hivatalba lépő államfő, hozzátéve, hálás elsőként azért, hogy családja "apraja-nagyja" körében lehet itt, illetve azok körében, akik megválasztották. Felelősségről beszélt értük is, de azokért is, akik bizalmát egyelőre nem nyerte el.

"Együtt vagyunk itt, Európa szívében, az ország fővárosában, a Kárpát-medence közepén, a nemzet főterén, de együtt abban is, hogy a XXI. században jobb, szebb, békésebb, gazdagabb és biztonságosabb életet teremtsünk" - mondta.

A jelenleg zajló háborút "sötét fellegnek" nevezte, ami "nem videojáték".

"Most Ukrajnában valódi a sebesült katonák és civilek vére, az elszakított családok sírása. Valódi a megrendülés, valódi a félelem" - említette.

Szerinte Ukrajna megtámadása egyszerre követelt azonnali és higgadtságot igénylő válaszokat; "azóta 700 ezer ember lépett a biztonságot jelentő magyar földre" - folytatta.

"Magyarország emberségből jelesre vizsgázott, köszönet érte mindannyiuknak" - hangoztatta.

Tíz pontra bontva szerinte így néz ki Magyarországról a háború:

elítéljük a putyini agressziót elítéljük a Szovjetunió visszaállítását célzó törekvéseket békét akarunk nem a mi háborúnk, de a magyarok ellen is vívják, követeljük a háborús bűnösök elítélését nem vagyunk semlegesek, az EU és a NATO szövetségeseként cselekszünk, de a magyar érdekeket képviseljük szuverenitásunkról nem mondunk le, honvédelmünket fejlesztjük Ukrajna nyugati integrációját támogatjuk nem egyezünk bele a magyar emberek nagyobb áldozatvállalásába, mint amekkora fájdalmat a háború okozói szenvednek a szankciókkal szolidaritást vállalunk a háború szenvedőivel ragaszkodunk a békéhez most és a háború után is.

Bejelentette, május 17-én Andrzej Duda lengyel elnökhöz baráti látogatásra utazik Varsóba.

"Mi nem változtunk. Mi ma is ugyanazok a magyarok vagyunk, akik '48-ban, '56-ban és 33 éve küzdöttek a szabadságukért. De miért látnak minket egyre kevésbé ilyennek? Örökül kaptuk a túlélés és a küzdés képességét. Az őseink megtanítottak minket, hogy nem elég a jó portéka, azt el is kell tudni adni. A jó bornak is kell a cégér, megtisztelő, hogy ennek a bornak én is cégére lehetek" - fogalmazott Novák Katalin.

Szerinte fontos, hogy

a nemzeti büszkeségből ne legyen nemzeti gőg, de globalista gyávaság sem.

"Gyakran el kell menni a falig, van, hogy a falon is át kell törni, mára már ehhez is van erőnk. Mára azt is megtanultuk, nem árt megnézni, van-e ajtó a falon" - folytatta hasonlatai sorát.

Bízik benne, hogy ajtónyitogatásban és kulcskeresésben Magyarország hasznára lehet majd. Ezt követően az április 3-ai választás eredményeiből következő helyzetről beszélt.

"A nemzet egysége nem a parlamenti patkóban kezdődik, de ha elfogadjuk, hogy a hatalom a népé, elfogadjuk az emberek döntését" - mondta Novák Katalin.

A hétfői miniszterelnök-választásról is beszélt, és arról, hogy hamarosan kinevezi a kormány tagjait.

"Az életünk azon dolgait keresem meg, amelyek túl vannak a pártpolitikai szembenálláson" - ígérte Novák Katalin, hozzátéve, a szuverenitás bölcsője és a nemzet egységének is kezdete a család.

Számíthatnak rá szerinte azok a magyarok is, akik rossz körülmények között élnek, leül majd a sámlira, "fül, szív és száj" akar lenni azok számára, "akiket ma kevésbé látunk, hallunk és értünk".

Megköszönte a ceremónia szervezőinek munkáját, majd meghívott mindenkit délután 1-től 6-ig a Sándor-palotába, amelynek kapui megnyílnak szombat délután.

