Ismét rejtélyes dolgot szúrtak ki a Google térképét böngészve, kell aggódnunk?

Ismét sikerült valakinek egy igencsak különös képkockát kiszúrnia a Google Maps böngészése közben. A keresőóriásnak hála láthattunk már szellemeket, sétáló munkaruhákat, de rejtélyes konténert is, most pedig Kína Hszincsiang tartományában vett észre valaki egy nagyon-nagyon gyanús dolgot, ami bizony akárhogy is nézik a netezők, sokak szerint egy titkos rakétabázis lehet.

Vajon tényleg egy rakétakilövő lenne? Fotó: Google Maps

Ráadásul a Takla-Makán sivatagban egymás mellett több hasonló "létesítmény" is látható, így tényleg többen éltek a gyanúperrel, miszerint valamilyen katonai bázist rögzített a Google műholdja.

Mások szerint azonban valami más lehet, ha ugyanis rakétakilövők lennének, akkor azokhoz nagyobb útnak kéne vezetnie.

