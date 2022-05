Gáspár Győző megrendítő vallomása: Ezért akart öngyilkos lenni

Gáspár Győző nem bánja, hogy évekkel ezelőtt színt vallott és a nyilvánosság előtt vállalta, ő bizony depresszióval és pánikbetegséggel küzd hosszú ideje. Nagyon régóta jár terápiára és gyógyszeres kezelést is kap, de eddig nem sikerült úrrá lennie a mentális problémáin. A Gáspár család feje azzal is tisztában van, mi váltotta ki nála a problémákat, ahogy azzal is, hogy talán élete végéig nem javul majd az állapota.

A celebek többek között erről is mesélt Ábrahám Róbertnek a vasárnap este adásba kerülő Late night latte című műsor felvételén a Pesti TV stúdiójában, ahol arról is beszélt, hogy véleménye szerint nagyon nincs egyedül problémájával a hazai sztárok között - szemlézte a Ripost.

"Azt üzenem mindenkinek, aki a pánikbetegség tüneteit tapasztalja magán, hogy forduljon orvoshoz, ne húzza el úgy, mint én! Nekem van egy alapbetegségem, ami kezdődött a depresszióval. 2005-ben mi voltunk a legsikeresebbek, a legnagyobb sztárok, akik nézettségi rekordokat döntögettünk és eközben nem volt mellettem senki. Se egy menedzsment, se senki, aki támogatott volna. Ezt a nagy sikert pedig én nem tudtam kezelni. Ezután jött, hogy a szüleim kitagadtak, a testvérem ellökött magától. Mindez felgyülemlett bennem"- mesélt mentális betegsége okairól Gáspár Győző, aki nem titkolta azt sem, hogy tavaly szeptemberben, két öngyilkossági kísérlet után a zártosztályra került, ahonnan két hónapra elvonult egy mentálhigiéniás osztályra, ahol ugyan jól érezte magát, de igazán segíteni ott sem tudtak rajta, hiszen a mai napig rengeteg gyógyszert szed.

Győzike ugyanakkor hozzátette, nincs egyedül a problémájával, csupán a többség megpróbálja eltitkolni a nyilvánosság elől, hogy hasonló cipőben járnak, mint ő.

"Magyarországon szerintem a közszereplők ötven százaléka abban szenved, amiben én, csak nem merik elmondani úgy, ahogyan én teszem. Amit nem is csodálok, hiszen én is kaptam rengeteg bántást"- jelentette ki a Pesti TV stúdiójában Győzike.