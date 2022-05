Figyelmeztetnek a szakértők: közel a Föld psuztulása, már üzenetet küldünk az idegeneknek

A tudósok már több mint 70 éve kutatnak az idegenek után rádió és optikai jeleket keresve a világűrben, ugyanis a legtöbben biztosak abban: a Tejútrendszer világai közül bizony többön is lehet élet, sokakról pedig azt is sejtik, hogy fejlett technológiával rendelkező intelligens lények. Azért, hogy velük kapcsolatba léphessen, a tudósok egy csoportja megalkotta a SETI-t, amin keresztül az idegenektől beérkező jeleket vizsgálják. Eddig azonban semmit nem találtak, csak a "nagy csönd"-nek nevezett űrbe ütköztek.

Stephen Hawking szerint veszélyes az üzengetés

Nem sokkal később azonban egy tudósokból álló csoport tagjai megalkották a METI-t, amely már nemcsak a beérkező jeleket vizsgálja, hanem üzeneteket küld az idegenek felé, hátha ők előbb befogják a Föld jeleit. Bár a kutatók már hosszú évtizedek óta bombázzák az űrt különféle üzeneteikkel, eddig nem érkezett semmilyen válasz, amiről több tudós - köztük a 2018-ban is egybehangzóan állítja, hogy jobb is ez így, mivel veszélyes játékot űznek: Stephen Hawking például azt mondta, hogy az idegenek veszélyesek is lehetnek, akik jobb, ha nem tudnak a Föld pontos helyzetéről, ugyanis akár el is pusztíthatnak minket - idézte a Conversation.

78 év múlva érkezhet a válasz

Sok tudós mégsem így gondolja, szerintük ugyanis egy minket elpusztítani képes, fejlett civilizáció már régen tudná a pozíciónkat, így támogatják a kapcsolatfelvételt. Jurij Milner orosz-izraeli milliárdos például 1 millió dollárral támogatta a METI-t egy újabb üzenetért, ami most, úgy tűnik, valósa is válik: októberben egy újabb felhívást tesznek közzé a világűrben. Elmondták, az üzenetküldés mechanizmusa igencsak egyszerű: úgy működik, mint egy fáklya, amit az eltévedt turista gyújt meg egy hatalmas erdőben. Az üzenetet az angliai Goonhilly Satellite Earth Station csapata küldi majd el a Trappist-1 csillag felé, melynek hét bolygója körül hármon a földi körülményekhez hasonló életforma van. A választ viszont ne várjuk egyhamar: a Trappist-1 39 fényévnyire van tőlünk, tehát az üzenet és a válasz akár 78 évbe, vagy annál is többe telhet.