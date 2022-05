Micsoda ötlet, hamarabb szabadulnak a rabok, ha hajlandóak olvasni

Érdekes megoldást választottak a bolíviaiak a túlzsúfolt börtönök okozta problémák megoldására: bevezették, hogy egyes rabok könyvek olvasásával csökkenthetik a büntetésüket. A "Könyvek a rácsok mögött" programot egyrészt azért találták ki, hogy csökkentsék az országban még mindig magas arányú írástudatlanságot és népszerűsítsék az olvasást, másrészt pedig levegyék a terhet a zsúfolt börtönökről. Bolíviában ugyanis sem életfogytiglani, sem halálbüntetés nincs, viszont az előzetes letartóztatás a lassú ügyintézés miatt nagyon hosszú ideig tart.

A kiválasztottaknak minél több könyvön kell átrágniuk magukat, ezután pedig olvasás-teszteket is írnak, ennek függvényében akár hetekkel korábban is elhagyhatják a sittet. A programot eddig 47 intézményben indították el, és 865 rab ragadott könyvet. Egyikük, Jaqueline már a nyolcadik olvasnivalóján is túl van idén:

– Nagyon nehéz a hozzánk hasonlóknak, akiknek nincs jövedelmük és családjuk. Vannak köztünk olyanok is, akik most tanulnak írni és olvasni – mesélte az asszony a Reutersnek. magyarázta. A dél-amerikai börtönkörülmények híresen kemények, emellett arrafelé a raboknak kötelező a munka is, ugyanis maguknak kell fedezni ezzel a fogva tartásuk és a szabadlábra helyezésük bírósági költségeit is.

Az olvasási program másik résztvevője, Mildred azt mondja, az olvasás egyfajta fényt hozott egyhangú életükbe:

– A nehézségek közepette az olvasás és az olvasni tanulás olyan, mint egyfajta szabadulás a börtönből, legalábbis gondolatban. Amikor olvasok, kapcsolatban vagyok az egész univerzummal, a falak és a rácsok is eltűnnek – magyarázta lelkesen.