A Csillagok háborúja alkotójával is versenybe száll Goztola Kristina Cannes-ban

Goztola Kristina már több, mint 70 nemzetközi filmben forgatott, és A nyaklánc a második, aminek a producere is. A kisjátékfilmet 2020 januárjában forgatták Párizsban, francia stábbal és színészekkel, köztük Eric da Costa színművésszel, aki Monica Bellucci unokatestvére. Érdekesség, hogy a filmet Kristina párja, Halmi Péter írta és rendezte, neki ez az első francia rendezése.

A film főszereplőjét Maiat Kristina alakítja. A történet szerint a gyönyörű olasz nő Párizsba érkezik. Esténként felolvas Michelnek, egy öreg vak embernek. Maia megtudja, hogy a férfi egy sokat érő nyakéket rejteget. A lány az ékszer megszállottja lesz. A film Maia lelki vívódásának szürreális képe. A kisjátékfilm műfaja: misztikus dráma, amelyben a vizualitás és a zene kap hangsúlyt.

A kisjátékfilm Cannes-ban debütált volna 2020-ban, de mivel elmaradt a filmfesztivál, elsőként a Bangalore Rövidfilm Fesztiválon vetítették le. Európában először a Sweden Film Awards on láthatta a közönség, mi több, itt díjazták is a film képi világát, majd a Rome Prisma Independent Film Awards–ot és a Madrid Film Awards-on is megjárta az alkotás. Az igazán nagy elismerést ezek után kapta a Le Collier: nemcsak, hogy beválogatták a világ egyik legnagyobb filmfesztiváljára Mumbai-ban, de az Indo-Global International Film Festivalon kisjátékfilm kategóriában elhozták a legjobb rendezésért járó díjat és a zsűri különdíját is.

A kisfilm ezúttal a CIFF, azaz a Cannes Independent Film Festival versenyprogramjába lett beválogatva. Az esemény a független filmeseknek szentelt fesztivál, amit május 17-28. között rendeznek meg, mialatt a teljes filmvilág figyelme Cannes-ra irányul. Összesen 38 alkotás versenyzik kis- és nagyjátékfilm, valamint dokumentumfilm kategóriában.

– Olyanokkal leszünk versenyben, mint az Emmy-díjas Victoria Rose Sampson, aki nagy hollywoodi produkciók – a Star Wars, Vörös zsaru, Farkangyal, Paranoia és Rambo filmek – hangvágója és sound designere volt – mondta el Goztola Kristina. – Most kisjátékfilm rendezésével képviselteti magát a fesztiválon.

Goztola Kristina és Halmi Péter jelenleg egy egész estés játékfimlet készít In the Shadow of White címmel. A forgatását ősszel fejezik be, a kép és hangutómunkálatai Los Angelesben és Párizsban lesznek.