10 perc alatt ítélték halálra a kamaszfiút

83 nap: mindössze ennyi telt el aközött, hogy egy 14 éves kisfiút őrizetbe vettek nem sokkal egy rejtélyes kettős gyilkosságot követően, odáig, hogy kihallgassák, bíróság elé állítsák, elítéljék, majd pedig az ítéletet végrehajtva kivégezzék. Azt csak 70 évvel később mondta ki a bíróság: ártatlanul.

A 11 éves Betty June Binnickernek és a hétéves Mary Emma Thamesnek 1944. március 22-én veszett nyoma a dél-karolinai Alcolu településén, miközben virágot szedtek. A helyi lakosok nagy erőkkel kezdték el keresni a két fehér kislányt, akinek holttestére másnap találtak rá egy árokban. Vér nem volt körülöttük, dulakodásra utaló nyomokat sem találtak, azonban mindkettejük fejét súlyos sérülések borították. A hatóságok hamar őrizetbe vették a mindössze 14 éves George Stinneyt, pusztán azért, mert ő és kishúga az eltűnésük előtt összefutottak a kislányokkal, akik őket is kifaggatták, merre milyen virágok vannak. A kamaszt nem csak azért gyanúsították, mert ő látta utoljára a gyermekeket, de bőrszíne miatt is – annak ellenére, hogy Stinney apja is részt vett az eltűntek keresésében.

George Stinney rabosító fotója. A kamaszt annak ellenére végezték ki, hogy ártatlan volt Fotó: Wikipedia

A kamaszt a rendőrök úgy hallgatták ki, hogy senki, sem ügyvéd, sem a család, de még egy megfigyelő sem volt jelen, csak egy rendőr, akinek állítólag bevallotta a gyilkosságot. A tárgyaláson, amelyen ugyancsak nem tudtak részt venni pedig mindössze 10 perc alatt hozott ítéletet a (kizárólag fehérekből álló) esküdtszék, pedig semmilyen bizonyíték vagy tanúvallomás nem szólt a gyermek ellen a saját (gyanús körülmények közt született) vallomását leszámítva.

George Stinney-t nem sokkal később, június 16-án ki is végezték. A beszámolók szerint a 155 ceniméter magas gyermek olyan aprócska volt, hogy egy könyvet (egyes leírások szerint egy telefonkönyvet, mások szerint egy bibliát) kellett magasítónak a feneke alá tenni a villamosszékben.

70 év múlva mondák ki az ártatlanságát

Testvérei évtizideken kereszül küzdöttek a fiú ártatlanságának kimondásáért. Végül 2014-ben sikerült elvinni az esetet a bíróságig, ahol Carmen Mullen bírónő semmisnek nyilvánította a hét évtizeddel korábbi ítéletet. Döntését nem csak a bizonyítékok hiányára alapozta, de tanúvallomásokra is. Stinney testvérei ugyanis eskü alatt vallották, hogy a fiú velük volt a gyilkosság idejében, míg a kamasz volt cellatársa arról beszélt: a fiú neki elmondta, hogy a vallomását kikényszerítették.

