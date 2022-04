Vida Nikolett Vanda: szinkronúszó edző és versenyző vagyok

Név: Vida Nikolett Vanda

Lakhely: Budapest

Életkor: 26

Magasság: 156 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: hortobágyi húsos palacsinta

Kedvenc ital: bodzás limonádé

Kedvenc zene: a sportom miatt minden műfajt szeretek

Kedvenc parfüm: Marc Jacobs Decadence

Vida Nikolett vagyok, 26 éves. Hatéves korom óta versenyszerűen szinkronúszom, és 18 éves korom óta edzőként is dolgozom. Az Eszterházy Károly Egyetem sporttudományi szakán végeztem, utána személyi edzőként debütáltam, majd elmentem egy terembe dolgozni. Fejlesztettem magam fitnesz- és crossfit edzőként, és most már a saját edzőtermemben dolgozom. A szinkronedzőség is megmaradt, és több tanítványom van már a válogatottban. Több nemzetközi és világversenyen vettem és veszek részt. 2017-ben Budapesten a világbajnokságon az ikertestvéremmel indultunk, 2018-ban pedig Budapesten a Világkupa Openen csapatban ötödikek lettünk.

A barátaim évek óta folyamatosan mondják, hogy indulnom kéne valamilyen szépségversenyen. Nagyon sokat gondolkodtam rajta és az utolsó pillanatban jelentkeztem, mivel vesztenivalóm nincs. Ez egy újabb kihívás. A barátaim és szüleim tudnak róla. Támogató kollégáim és tanítványaim vannak, ők biztosan örülni fognak, ha meglátnak az újságban. Ez a magabiztosságomat növeli, nagyobb önbizalmam lenne. A verseny hozhat több megkeresést is, hiszen érdekes sportot űzök.

Egy-két fotózáson hobbi szerűen részt vettem. Volt amihez utcán szólítottak le, volt, amihez instagramon jelentkeztek. A képeket nem szoktam kitenni sehova, csak én nézegetem.

A tükörbe nézve szerintem rendben vagyok. Szeretem a szemem, ami zöld és néha barna. Sminkként alapozót használok, szemöldök ceruzát és néha egy kevés rúzst, de a hétköznapi életben csak ritkán sminkelek.

Nagyon szeretek öltözködni. Boltkóros vagyok. A vásárlás kikapcsol. Van olyan ruhám, amin még a címke is rajta maradt. Kedvenc ruhadarabjaim a táskák és a cipők. Ruhákból inkább feketék vannak, bár szeretem a színeseket is. Sportosan öltözködök, de ha elmegyünk valahova bulizni szeretek csinosan felöltözi, és a magas sarkú cipő elmaradhatatlan. A felesleges ruháimat a barátaimnak vagy a húgomnak adom, van, amit eladok, és sokat jótékony célokra elajándékozok.

Sok helyen jártam a világban. Voltam Izraelben, Horvátországban, Spanyolországban. Görögországban szinte az összes szigetet bejártam, de a tengerben nem „produkálom magam, sőt a szállodák medencéiben sem.

Vida Nikolettre ide kattintva tudsz szavazni!