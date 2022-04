Összeomlott a gyászoló özvegy: A barlang mellett gyermekével a hátára kötve várja férje holtesttét

Mindenképpen fel szeretnék hozni a Kossuth-barlangban vasárnap eltűnt búvár, Mede Márton holttestét a bajtársai, de a gondos tervezést igénylő feladat elvégzése előtt alaposan elemezni kell lehetőségeket és a kockázatokat. A hivatásos tűzoltóbúvár a szabadidejében barlangi kutatóként is tevékenykedett, illetve egy ilyen merülés során egy beomlás miatt a mélyben rekedt. A kollégái sokáig reménykedtek benne, hogy egy légrésben sikerült meghúznia magát, de végül holtan találták meg a víz alatt kedd éjszaka.

Szegény Kata, alig volt hajlandó tágítani a barlang bejáratól, amíg be nem bizonyosodott, hogy a férje sajnos meghalt. A gyermeke is vele volt, a hátára kötve. Végig reménykedtek, most érthetően összetörtek – mondta a Borsnak egy neve elhallgatását kérő barlangász, aki hozzátette: a gyermeknek nincs váltóruhája, ezért a közösség arra kéri a jó szándékúakat, hogy aki tud, vigyen nekik. Az asszony ugyanis mindenképpen a helyszínen szeretné megvárni, hogy felhozzák a férje holttestét.

Mede Márton egyike volt a legtapasztaltabb búvároknak

Tegnapi lapzártánkig még nem született meg a végleges döntést, hogy egyáltalán megteszik-e, mindenesetre kijelenthető, hogy ez a fő szándékuk.

Mérlegelni kell, hogy egyáltalán milyen technikai eszközöket lehetséges levinni a résben, melyben Marcit megtalálták. Elképzelhető, hogy nincs is rá mód, hogy azokat elhelyezzék odalent, hiszen a járatok bizonyos részei annyira szűkek, hogy egy ember is csak kúszva fér el azokban – magyarázta a szakértő.

Mede Mártont a teljes magyar búvártársadalom gyászolja. A 2019. május 29-én bekövetkezett budapesti hajókatasztrófa után részt vett a Hableány mentésében is. Információink szerint maga is több holttestet hozott fel a folyómederben heverő roncsból, ami a különösen veszélyes feladatok közé tartozik. Tettével a dél-koreai búvárok tiszteletét is kivívta a magyar hős.