Újabb egymillió forint talált gazdára: Unokáira költi nyereményét a Bors győztese

Minden nap megveszi a Bors újságot lapunk legújabb nyertese, Lőrincz Istvánné, akinek hűsége egymillió forintot hozott.

– Sokat nézek televíziót is, de az újságban szerintem több minden van, ami engem érdekel – mondta a Borsnak a hetvenhat éves nyertes. – Mivel hosszú éveken át kézilabdáztam itt Hatvanban, nagyon érdekel a sport, valamit a a keresztrejtvény, úgyhogy nekem az is nagyon fontos a Borsban. Addig ritkán fekszem le, míg az utolsóval is nem végeztem – mesélte Lőrincz Istvánné, aki a játék indulásakor az első három lapszámnál még nem vette észre, hogy az címlap jobb felső sarkában van egy számsor, de a negyediknél meglátta belül a hirdetést, és attól kezdve már minden nap telefonált a lánya, bediktálta a kódot, amihez csak egy-két perc kellett.

Családtagjaira fordítja nyereményét Lőrincz Istvánné Fotó: Bors

– Amikor péntek délután három óra körül felhívtak, hogy nyertünk, azt gondoltam, ez egy április elsejei tréfa – vette át szót lánya, Mónika. – Csak akkor hittem el, amikor az újságíró is telefonált, hogy lejönnének hozzánk egy kis beszélgetésre. Azonnal szóltam anyának, hogy milyen szerencsénk lett.

– Hihetetlen volt, hogy ilyen idős koromban ért ekkora szerencse, hiszen a korábbi Bors játékokon is próbálkoztunk. Egyébként húszéves korom óta állandó számokkal lottózom. Lehet, hogyha azóta félretettem volna az árát, jobban jártam volna. Egyszer volt négyesem, de az akkor nagyon rosszul fizetett, csak hatezer forintot, úgyhogy szerencsejátékban sem voltam sikeres, pedig még a kaparóssal is próbálkoztam. Az utolsó nyereményünk a decemberi kézilabda világbajnokságra szóló két jegy volt – emlékezett a nyertesünk.

Lánya, Mónika (jobbra) azt hitte, csak április elsejei tréfa az egymillió forint Fotó: Bors

– Ami biztos, hogy a nyereményből kapnak a gyerekek. Van nálunk négy unoka, a fiamnak három gyereke, a lányomnak egy. Lesz helye a pénznek – mondta boldogan Lőrincz Istvánné.