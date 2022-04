Tragédiával végződött a vidám családi kirándulás: szörnyethalt egy 3 éves kislány

A csöppség és családja egy felhőtlen napot szeretett volna eltöltetni a Whitewater-vízesésnél, ám még csak eszükben sem jutott, hogy borzalmas vége lehet a kiruccanásnak. A 3 éves kislány folyó mellett játszott, amikor egy óvatlan pillanatban a vízbe zuhant, melynek erős sodrása a közeli vízesésig vitte, ahol 125 métert zuhant és a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség közleménye szerint, a segélyhívás vasárnap délután érkezett be a központba, a mentőegységek nem sokkal 6 óra előtt már a helyszínen voltak. Végül hajnali 1 óra körül találták meg a kislány holttestét – számolt be a New York Post.

3-year-old girl slips, falls to her death from 411-foot North Carolina waterfall https://t.co/ChCFyIyYJU pic.twitter.com/W4VlDUh8wg — New York Post (@nypost) April 12, 2022

A család kirándulni indult a vízesés közelében egy olyan ösvényre, ami mellett végigvezet a Whitewater-folyó. A folyó mentén található a Whitewater-vízesés is, mely 125 méter magas.

„Kétségbeesetten próbáltuk megmenteni, de a sodrás nagyon erős volt és lesodorta Navaeh-t a vízesésen túlra, ahol már az angyalok várták” – írták a kislány szülei a Go FundMe oldalon, ahol adománygyűjtést indítottak a család megsegítésére.