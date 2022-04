Tömegekhez szólt videóüzenetében Orbán Viktor

Több mint 570 ezer menekült érkezett a háború kitörése óta Magyarországra. Rajtuk folyamatosan segítünk – emelte ki a Orbán Viktor a Stand Up for Ukraine elnevezésű varsói jótékonysági eseményen küldött videóüzenetében, ahol több vezetőhöz hasonlóan a magyar miniszterelnök is bejelentkezett.