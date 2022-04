Sokkot kapott a kislány: Rettenetes, ami kimászott a gyerekmenüből

Egy Ausztráliában élő édesapa mit sem sejtve rendelt ételt kislányának a Sydney városában üzemelő Hurstville McDonald’s-ből, amit rövidesen egy Uber-sofőr kézbesített a család címére – írja a Daily Star. Habár a helyi fauna ismeretében nem túl valószínű, hogy a gyermek különösebben megrémült volna a számára küldött ajándéktárgytól, talán

még az ausztrálok sem számítanak arra, hogy csótány mászik elő az ebédjükből.

Az apa el is mondta, hogy egy pók még rendben is lett volna, hiszen a patkányoktól kezdve egészen a kígyókig ő már valóban mindent megszokott, ám a csótányt még ő maga is undorítónak találja.

Fotó: Reddit

Potyautas lehetett

Mivel a futár eleve fél órát késett a kézbesítéssel, a gyanakvó férfi hamar felgöngyölítette a rejtélyes ügyet: mivel a sofőr először rossz címre vitte el az ételt, az apa arra a következtetése jutott:

a csótány minden bizonnyal addig mászhatott be a csomagba, míg az a másik ház verandáján pihent

– egészen addig, míg az Uber munkatársa vissza nem ment érte.

A fenn nevezett gyorsétteremlánc érintett egysége időközben felvette a kapcsolatot az édesapával, a kiszállító partnerrel együttműködve pedig továbbra is vizsgálják az ügyet.