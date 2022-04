Robban a cukiságbomba: Csuti elárulta, mire vágyott kisfia

Az elmúlt hónapokban hatalmas médiafigyelem övezte Kulcsár Edina és Szabó András Csuti szakítását, és bár mára mindketten új kapcsolatban élnek, nincsenek könnyű helyzetben, hiszen közös lesz a felügyelet, hiszen ahogy Edina is, úgy Csuti is ragaszkodik a gyerekekhez, és a kicsiknek is szükségük van az apukájukra.

Csuti legújabb Instagram-videójában megmutatta milyen is egy igazi apa-fia program, hiszen egy igazi focidrukker sosem kezdheti elég korán a fia fociszeretetre való nevelését.

”Sokaknak csak egy cuki kis videó, ahogy Medike szurkol, de nekem sokkal többet jelent ennél! Én 4 éves voltam amikor nagypapámmal először voltam meccsen, Ő most lesz csak ennyi, de ez már a 3. derbije volt! Már reggel mondta, hogy várja a meccset, aztán együtt aludtunk és amikor felébredt, azonnal öltözködni kezdett, hogy menjünk apa a meccsre, mert kezdődik! Édesem! Esőben szaladtunk, láttunk rengeteg villogó rendőrautót, bandáztunk a fradi sassal és kis túlzással végignéztük a 90 percet együtt! Mai napig pontosan tudom, hogy mennyire vártam régen a meccseket Papával és most érzem át, hogy őt milyen érzéssel tölthette el az én boldogságom! Hát Papa, én szerintem most ugyanezt érzem a dédunokáddal!”