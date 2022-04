Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az árstopról

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter november 11-én jelentette be, hogy november 15-től három hónapra befagyasztják a benzin és a gázolaj árát, és 480 forintos áron rögzítik azt. Ezt később meghosszabbította a kormány, ennek köszönhetően pedig legalább május 15-ig velünk marad a benzinárstop. A miniszterelnök január 12-én, jelentette be, hogy a kamat- és üzemanyagárstop mellett jön az élelmiszerárstop is. Februártól hat termék árát határozták meg: a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és csirkefarhát, a 2,8 százalékos tehéntej egyetlen hazai boltban sem lehet drágább, mint amennyibe tavaly október 15-én került.

Úgy döntöttünk, hogy július elsejéig minkét esetben meghosszabbítjuk az árkorlátozó intézkedéseinket, tehát min az üzemanyag ára, mind a kiválasztott élelmiszeripari termékeknek az ára július elsejéig változatlan marad - jelentette be Orbán Viktor.