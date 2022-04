Most jelentették be, jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Április 28-án a szokásos tíz óra helyett délelőtt kilenc órától tartott sajtótájékoztatót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely a tájékoztatót azzal kezdte, hogy tegnap az utolsó olyan kormányülés zajlott, amelyen teljes hatáskör állt fenn. Tájékoztatása szerint a világpiaci árak növekedésével a tegnap meghosszabbított árstop jelentősége is nő, hiszen már több mint 5 százalékkal csökkenti az inflációs számot.

Orbán Viktor miniszterelnök szerda délután jelentette be, hogy marad az árstop májusban és júniusban is. Ugyanazok az élelmiszerek maradnak a kedvezményes kosárban, amelyeket már február elseje óta maximum az október közepi áron adhatnak a boltok, és a normál üzemanyagoknál is marad a 480 forintos literenkénti árplafon.

A nyugdíjakat érintő döntés is született a tegnapi kormányülésén.

Gulyás elmondta, a kormány szerint mielőbbi kompenzációra van szükség a nyugdíj terén, a jelenlegi prognózis szerint akár 8,9 százalékos infláció lehet 2022-ben, ezért mielőbb indokolt a nyugdíjak emelése. 3,9 százalékos nyugdíjemelés lesz június elejétől, mely visszamenőleg is jár majd, a megelőző hat hónapra járó emelést egy összegben fizetik majd ki.