Molnár Zsófia: legalább huszonöt farmerem van

Név: Molnár Zsófia

Lakhely: Budapest

Életkor: 18

Magasság: 170 cm

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: rántott sajt

Kedvenc ital: Fanta Citrom Zero

Kedvenc zene: Let me blow ya mind

Kedvenc parfüm: Good girl

Molnár Zsófia vagyok, 18 éves és gimnáziumba járok, természettudományi szakra. Tervem, hogy orvosi pályán folytassam a tanulmányaimat, plasztikai sebész vagy általános orvos szeretnék lenni, de ha az nem jön össze, akkor gyerekekkel szeretnék foglalkozni.

Soha nem indultam még szépségversenyen. Anyukám látta meg a Tündérszépek versenykiírást és ő szólt, hogy próbáljam meg. Rajta kívül csak a barátom tud a jelentkezésemről. A kamerák előtti szerepléssel növelhetem az önbizalmamat. Bár általában azt mondják, hogy szép vagyok, de én sok mindent változtatnék magamon. Ha megjelenek az újságban és a neten, kíváncsi vagyok, mit szólnak majd hozzá az ismerőseim. Szeretném, ha többen megismernék az arcomat, szívesen lennék fotómodell.

Reggel egy kis korrektort szoktam tenni a szemem alá és még esetleg szempilla spirált használok, mást nem. Ez maximum öt perc.

Szeretek sportosan öltözni. Van legalább tíz pár sportcipőm, farmernadrágból kb. huszonöt, de ha a barátnőkkel beülünk valahova, akkor inkább elegánsan megyek. Suliba farmer, egy felső és pulóver, buliba egybe ruha és magassarkú cipő. Szerintem nincs sok ruhám, de a mamám szerint igen. Két hetente szoktunk elmenni vásárolni. Mivel, hogyha rengetegen vannak az üzletben, nem mindent próbálok fel, ezért van, amiről csak otthon derül ki, hogy nem úgy áll rajtam, ahogy elképzeltem. Ezek várnak a sorukra, hogy egyszer mégis hordjam.

12 éve versenyszerűen ritmikus sportgimnasztikázom heti három edzéssel. Hiperaktív voltam, és édesanyám ezt találta a legjobb megoldásnak, én pedig nagyon megszerettem. Szép, csillogó versenyruhák vannak, sok néző jön, nagy tapsokat kapunk, és szeretem megmutatni, mit tudok. Nagyon hajlékony vagyok, sok olyan dolgot tudok, amit csak kevesen. Korábban több hazai versenyen is első lettem.

A barátnőimmel sokszor csinálunk egymásról fotót, többnyire kávézókban, az utcán vagy autóban, de ezek közül általában csak kettő tetszik igazán. Azokat ki szoktam tenni az Instagram-oldalamra, de a legtöbb képen, amit kiposztolok, csak a macskám van.

A családdal sokszor jártunk már külföldön. Legutóbb Egyiptomban voltunk, ahol tevegelés után a nővéremet és engem is megvettek volna tevéért, de apukán persze nem adott.

