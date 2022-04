Mészáros Petra: adok arra, hogy csinos legyek

Név: Mészáros Petra

Lakhely: Cegléd

Életkor: 23

Magasság: 165 cm

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: marhapörkölt

Kedvenc ital: meggysör

Kedvenc zene: Madonna - Frozen

Kedvenc parfüm: Mugler Alien

Mészáros Petra vagyok, 23 éves, a Szegedi Tudományegyetem aerobikedző szakos hallgatója, és a szakdolgozatomat írom. Most is tartok órákat, de idővel saját termet szeretnék. Nálam nagyon korán kezdődött, hogy megmutathassam, miben vagyok jó. A sportos életemet kiskoromban szertornával kezdtem. 15 éves koromig a Fit-Kiddel csoportban és egyéniben is versenyeztem, majd a gimnáziumban újra szertornáztam. Ezek mind hozzájárultak a hajlékonyságomhoz. Az érettségi után az aerobikot választottam.

A versenykiírást Eszenyi Eszter oldalán láttam, akivel korábbi versenyen már találkoztam és követem. 2019-ben döntős voltam a Miss Balaton versenyen. Pár év kihagyás után most gondoltam egy új indulásra. A határidő előtt pár nappal jelentkeztem, amiről a Bors megjelenés után fogok csak szólni az ismerősöknek. Szívesen lennék fotómodell, ez a verseny utat nyithat ebbe az irányba.

Ha tükörbe nézek elsősorban a mosolyom tetszik, mert ezt mindenki észre veszi. Az arcomról amúgy minden leolvasható, a jó és a rossz is. Kevés sminket használok: alapozót, pirosítót szempilla spirált, szemhéjtust, rúzst, de a hétköznapokban az utcára, vagy az óráimra semmit, mert az olyan, mintha maszk lenne rajtam. A bőrömnek sem tesz jót, és az intenzív mozgástól amúgy is tönkre menne.

A hajam többnyire hosszú volt, amit csak egyszer vágattam le államig érőre, és most újra visszanőtt hosszúra. Szeretem felkötve és kiengedve is. Alapból hullámos, de ki szoktam vasalni.

Adok arra, hogy csinos legyek. A ruhatáram inkább sportos, de buliba felveszek rövid szoknyát és magassarkút. Sok ruhám van, köztük olyan is, ami általános iskolás korom óta örök darabként megvan, és még mindig jó rám, és rendszeresen selejtezek is. Nem költök sokat, turkálóban is találok magamnak jókat. A felesleget odaadom ismerősnek vagy ruhakonténerbe teszem.

Évek alatt megszoktam, hogy a férfiak utánam fordulnak, már nem is veszem észre, csak édesapám jegyzi meg, ha elmegyünk valahova, hogy nem igaz mennyien megnéztek.

Szabadidőmben szeretek kirándulni. Ilyenkor telefon tilalom van. Számomra egyre frusztrálóbb, hogy ma már mindenki a telefonján a social média felületeken éli az életét.

Mészáros Petrára ide kattintva tudsz szavazni!