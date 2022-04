Leszkovszki Anna Anikó: jól járok egy magas sarkú cipőben

Név: Leszkovszki Anna Anikó

Lakhely: Fót

Életkor: 19

Magasság: 165 cm

Csillagjegy: Vízöntő

Kedvenc étel: lasagne

Kedvenc ital: Mizó kókuszos levendulás tej

Kedvenc zene: Calvin Harris: Summer

Kedvenc parfüm: Yves Saint Laurent Libre

Leszkovszki Anna Anikó vagyok 19 éves és idén fogok érettségizni. Nagyon érdekel a kertészet, ezért kerttervező szeretnék lenni. A cél, hogy parkokat, nagyobb bevásárlóközpontok környezetét tervezhessem.

A szépségverseny kiírását a Facebookon láttam. Már tavaly is jelentkeztem, de akkor saját készítésű szelfikkel, amik igazából nekem sem tetszettek. A tavalyi kudarc után nem nagyon akartam elmondani a mamámon kívül másnak, hogy jelentkeztem, de amikor autóban ülve a rádióban megszólalt a Tündérszépek reklámja, és azt mondta a barátom, hogy igazán jelentkezhetnék, akkor neki is elkotyogtam, hogy ez már megtörtént. A szomszéd bácsi mindennap veszi a Borsot, és ő biztosan meg fog lepődni, ha meglát az újságban. Fogok szólni a barátaimnak is , hogy szavazzak rám. Ők sokan vannak.

Egyszer amikor vonathoz rohantunk, a mobilom beesett a metró sínek közé, amit csak a biztonsági őrök szedhettek ki. A többiek pedig a vonaton nyomkodták a felszálló gombokat, hogy a vonat ne induljon el, amíg oda nem érek.

Csak egy komolyabb fotózáson vettem részt. Az egyik barátnőm most tette le a fotós vizsgáját, és neki segítettem azzal, hogy a modellje lettem. Ez a verseny hozhat ebbe az irányba is számomra továbblépési lehetőséget.

Kis koromban versenytáncos voltam. Néhány versenyen indultam is. Legjobban a tangó és a csacsacsa ment. Azóta, hogy annak vége lett, most már csak itthon edzem magam súlyzókkal, hogy a formámat megtartsam.

Elégedett vagyok a külsőmmel. Soha nem akarnék nagyon vékony lenni, mint a manökenek. Eleve az alkatom sem olyan. Nagyon szépnek tartom a kék szemem, és nagyon szépek a fogaim. Nem sminkelem magam. Reggel csak egy egyszerű szempillaspirált használok. Nálam nincs alapozó, bronzosító, szemöldök kihúzás. Kisminkelve csak a szalagavatón és a ballagáson voltam.

A táncos múltam miatt nincs gondom egy magas sarkú cipővel, a ruhatáram pedig két stílusú: van elegáns és sportos is. Sok second hand-es holmim van, nem ragaszkodom a világmárkákhoz. A hangulatom szerint öltözök. Nagyon szeretem a rikító színeket, hogy ne simuljak nagyon bele a tömegbe, de nem akarnék kitűnni egy nagyon kivágott felsővel.

