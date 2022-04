Eltűntként keresték, tűz áldozata lett Gyöngyi néni

Még a fővárosi hatóságokat is megdöbbentette az eléjük táruló látvány, mikor behatoltak a XX. kerületi Török Flóris utcai társasház egyik lakásába. A rendőröket úgy tudni, egy aggódó rokon hívta ki, miután az ott élő Gyöngyi néni már napok óta nem adott életjelet magáról.

Teljesen kiégett Gyöngyi néni konyhája

A zsaruk rögtön a helyszínre siettek, azonban, miután benyitottak a hatlakásos társasházba, döbbenetes látvány tárult a szemük elé: a kis, 30 négyzetméteres lakás konyhája ugyanis kiégett, Gyöngyi néni holttestét a kormos bútorok között találták meg. Kiderült, hogy a tűz az alig öt négyzetméteres konyhában keletkezhetett, onnan terjedt át egy szekrényre és pár ruhára, a lángok azonban kialudtak, így senki nem vette észre a tragédiát.

Napokkal később vették csak észre, hogy az asszony meghalt Fotó: Bors

A történtek sokkolták a szomszédokat

– Mi már csak a kiérkező autókat, rendőröket és katasztrófavédőket láttuk, először nem is értettük, mit csinálnak Gyöngyikénél – mesélték.

Sokkolt minket, mikor megtudtuk, hogy mi történt, főleg, hogy mi semmit nem vettünk észre az egészből, nem észleltük a tüzet, de még csak füstöt sem láttunk – ingatta a fejét az egyik szomszéd. Hozzátették, hogy mikor utoljára látták Gyöngyikét, az asszony még jó kedvű volt:

– Gyöngyit mindenki szerette, kedves, barátságok volt mindig. Mikor utoljára láttuk, akkor is kint tett-vett az udvaron, ahogy szokott – mesélte. Ők sem értik, hogy miért nem terjedt tovább a tűz.

Tűzjelző megmenthette volna az életét

– Gyöngyike dohányzott, így talán a cigi okozta ezt az egész tragédiát. Valószínűleg a tűz nem volt nagy, a helyiség pedig pici, így megállt a konyhában, nem terjedt tovább. Úgy tudjuk, nem is a tűztől, hanem a füsttől halt meg. Nagyon sajnáljuk, ami történt, ahogyan szegény fiát is, ő külföldön él, valószínűleg ő jelentette az eltűnését is – vélekedtek szomorúan.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az eset kapcsán felhívta a figyelmet a füstérzékelő fontosságára:

– Ez a készülék a hangos sípolásával a tűz kialakulásának legelején jelez, amikor még van idő cselekedni – figyelmeztetett a szakember.