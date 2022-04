Kizuhant szülei mozgó autójából egy 2 éves kislány, azonnal meghalt

Egy kétéves lány meghalt, miután kiesett szülei mozgó autójából, és egy másik jármű a következő pillanatban elütötte. A kisgyermek nevét nem hozták nyilvánosságra, de a szörnyű tragédia a washingtoni Everettben történt.

- Azt még vizsgálják, hogyan és miért eshetett ki a járműből a gyermek - nyilatkozta Kerby Duncan, az everetti rendőrség munkatársa. Duncan azt is megerősítette, hogy ki fogják vizsgálni a kisgyermek szüleinek szerepét a tragédiában.

- Ha egy ilyen kicsi gyermek van a kocsiban, ajánljuk a törvény szerint is kötelező gyermekülés használatát. A szülőknek meg kell bizonyosodni arról, hogy a kicsik be jól vannak rögzítve és be vannak csatolva, a gyermekzár működik-e és fel vannak-e húzva az ablakok – tette hozzá szomorúan a nyomozó tiszt.

A lánykát halálra gázoló autó sofőrje az esetet követően azonnal megállt. A haláleset miatt nem emelnek vádat ellene - erősítették meg a rendőrök a The Sunnnak. A kiadott közlemény szerint az eset vizsgálatai még mindig folyamatban vannak.