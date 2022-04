Elképesztő: kilencvenszer oltatta be magát egy férfi koronavírus ellen

Egy 60 éves férfi állítólag csak azért oltatta be magát koronavírus ellen többször is, hogy oltási kártyákat tudjon eladni. A kelet-németországi Magdeburg városából származó férfi a hónapok alatt nagyjából 90 oltást kapott – jelentette a The Guardian.

Végül az Eilenburg egyik oltóközpontjában bukott le. A rendőrség ekkor több tucat üres oltási kártyát foglalt le tőle, és büntetőeljárást indított ellene. A vakcinák felvétele után valódi igazolást kapott, amit olyanoknak adott el, akik nem akarták beoltatni magukat.

Az egyelőre nem világos, hogy a mintegy 90, különböző Covid-19 oltóanyag milyen hatással volt a férfi egészségére. Őrizetbe egyébként nem vették, de engedély nélküli oltási igazolványok kiadása és okirathamisítás miatt nyomoznak ellene.