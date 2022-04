Ilyet még a rendőrök sem láttak: Bújócskázni kezdett velük a csepeli bűnöző

Még a sokat látott rendőrök is csak értetlenül néztek, mikor egy körözött férfi valóságos bújócskába kezdett velük Csepelen. A csepeli körzeti megbízottak ugyanis éppen adatot gyűjteni mentek egy Duna-parti telekre, amikor a porta mögötti mobil lakókonténerből egy férfi lépett ki, aki akkor lett igazán gyanús, mikor a közeledő egyenruhásokat meglátva sarkon fordult, visszament a konténerbe, és a rendőrök többszöri kopogtatására sem volt hajlandó kijönni.

A zsaruk így inkább benyitottak a szállásra, ahol viszont a sokat látott rendőrök is meglepődtek: a férfi egy sötét sarokban kuporodott össze, mintha csak bújócskát játszott volna. Mindhiába, a férfit elfogták, és kiderült, hogy a 28 éves K. Lászlónak volt is oka rejtőzködni: a zsaruk megállapították, hogy 18 körözés is érvényben volt ellene, miután nem fizette ki azt a közel két és félmillió forintnyi bírságot, amit korábban kiszabtak rá.

- A közel két és félmillió forint felhalmozott bírságokat a bíróság átváltoztatta elzárásra, így a férfinak 492 napot kell büntetés-végrehajtási intézetben tölteni. A rendőrök K. Lászlót elfogták, és előállították a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságára, majd értesítették az ügyekben eljáró Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságot - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.