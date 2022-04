Hibrid ragadozók akadtak a Bors horgára

Valódi horgászparadicsom a Sárbogárd mellett található Rétimajori tórendszer, ahol 760 hektáron folyik a halgazdálkodás. Az Örspusztai Horgászcentrumban a pecások 40 hektáron horgászhatnak - 1 nagyobb, valamint 2 kisebb tavon élvezhetik a kapitális pontyok, amurok, harcsák fárasztását, a többi tavon haltermelés folyik. Amíg apuka pecázik, a család többi tagja sem unatkozik, hiszen az óriási birtokon kiváló étterem, valamint múzeum is található, ahol a horgászat és a halászat történetét ismerhetik meg a sportág szerelmesei.

Lévai Ferenc valódi családbarát horgászhelyet hozott létre Fotó: Gigor Csaba / Bors

– Az volt az álmom, hogy valódi családbarát horgászhelyet hozzak létre, ahol a peca iránt kevésbé érdeklődő emberek is jól érezhetik magukat. Folyamatosan fejlesztjük a tórendszert, már elkezdtük egy strand építését is, ahol a nyári kánikulában le tudjuk hűsíteni magunkat, emellett további horgászati lehetőséget is kialakítunk majd – fogalmazott a Borsnak a Aranyponty Zrt. tulajdonosa, Lévai Ferenc.

Tízkilós ponty

„Ennél rosszabbkor nem is jöhettek volna” – ezzel a mondattal fogadott minket reggel hatkor a tógazda. És igaza is volt, hiszen a viharos erejű szél, a szakadó eső, nem éppen kedvez a horgászatnak. Az időjárás azonban nem szegte kedvünket, és Lévai Ferenc tanácsát megfogadva, egy kisebb tóra esett a választásunk, amely kapitális, tíz kiló feletti pontyokban is bővelkedik.

Kollégánk, Metzger Gábor egyéni rekordot döntött a tíz kilós pontyával Fotó: Bors

Az első kapásra nem is kellett sokat várnunk, egy órányi várakozás után egy szép, 2-3 kiló közötti pikkelyest sikerült a partra húznunk. Megjött a halak étvágya, hiszen nem sokkal később a másik két bot is „elsült”. Az első kapitális példányt sajnos nem sikerült a partra húznunk, a merítés előtt kiakadt a horog a szájából. A második alkalommal viszont nagyobb szerencsénk volt, és tíz percnyi küzdelem után egy gyönyörű, tíz kilós pontyot tarthatott a kezében kollégám, akinek sikerült megdöntenie egyéni rekordját.

Az első halunkat Gigor Csaba fogta Fotó: Gigor Csaba / Bors

Straub Dezső gyakori vendég

Mintha csak megérezte volna a nagy halak „illatát” a Jászai Mari-díjas színész, Straub Dezső, hirtelen ott termett mellettünk. Kiderült, gyakori vendég a rétimajori tavon a kiváló színművész, akit régi barátként üdvözölnek a pecások a vízparton.

Straub Dezső unokáival szokott horgászni a tavon Fotó: Bors

– Jó helyet választottak. Ez a kedvenc halastavam a hatalmas birtokon. A parton álló házat szoktuk kibérelni a családdal nyaranta. Imádnak az unokáim itt lenni, a szabadon rohangálhatnak, és persze a pecát is nagyon élvezik. Mondanom sem kell, hogy egyre ügyesebbek – fogalmazott lapunknak Straub, aki körbe is vezetett minket az egész birtokon. A tórendszer nagyságát jól mutatja, hogy autóval is közel fél órát utaztunk, mire a teljes területet végig tudtuk járni.

Csíkos sügér a sláger

A pecások nemcsak a „hagyományos” halfajtákat foghatják meg a tavakon, hanem egy igazi különlegességet is, a csíkos sügért. A hibrid ragadozó a csíkos sügér és a tengeri fehér sügér kereszteződéséből jött létre, íze pedig leginkább a süllőjére hasonlít.

Nagy volt az öröm, amikor kifárasztottuk a csíkos sügértFotó: Gigor Csaba

– Jelenleg 40-60 deka körüliek élnek nálunk, de láttam már 6 kilós példányt is – mondta Lévai. – Ez a faj kevésbé kényes, mint a süllő, így jóval könnyebb nevelni, az íze pedig fenséges. Úgy gondolom, néhány éven belül már a piacokon is árulni fogják ezt a teljesen szálkamentes halat.

A Bors is kipróbálhatta, milyen érzés fárasztani ezt a mohó ragadozót. Gumihallal pergettünk rá, a kapás pedig valóban nagyszerű érzés volt. Az apró termete ellenére, hatalmas vehemenciával küzdött, igazi élmény volt rá pecázni. Bele sem mertünk gondolni abba, ha ezek a hatvan dekás állatok így húznak, akkor milyen erő lehet a hat kilós csíkos sügérben.