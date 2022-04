Florika Vivien Fanni: Londonban arcmodellként is dolgoztam

Név: Florika Vivien Fanni

Lakhely: Budapest

Életkor: 25

Magasság: 168 cm

Csillagjegy: Mérleg

Kedvenc étel: bolognai spagetti

Kedvenc ital: víz

Kedvenc zene: latin, spanyol, funky zenéket hallgatok többnyire

Kedvenc parfüm: Armani code

Fotó: Christian Paprika

Flórika Vivien Fanni vagyok, 25 éves és Budapesten élek. Egy belvárosi étteremben vagyok üzletvezető. Van egy műkörömépítő végzettségem, dolgoztam is benne egy fél évig, de túl nyugis volt, pörgősebb életre vágytam. Lehet, hogy ha lesz kisbabám, akkor az időbeosztás miatt ehhez még visszatérek. A munkatársaimnak, ismerősöknek, családnak, azért most is „körmözök”. Későbbiekben, ha időm engedi, terveim között szerepel a tovább tanulás a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen. Azon belül a bűnügyi igazgatási szakterület és a nyomozás érdekel.

A Tündérszépekre több ismerősöm is jelentkezett és én is láttam, úgyhogy gondoltam, megpróbálom. 2018-ban részt vettem a Miss Hungary versenyen ahol különdíjas lettem. Szeretném újra megmérettetni magam. Lehet, hogy ezzel a modellkedés felé megnyílhatnak új kapuk. Tizenhárom évesen kezdtem ruha, és ékszer fotózásokra járni, és dolgoztam nevesebb modellügynökségnél is. Nagyon szeretek utazni, különböző kultúrákat megismerni, új nyelveket tanulni. Kiköltöztem három évre Londonba, és ott is dolgoztam egy cégnél arcmodellként. Sajnos amikor hazaköltöztem, itthon már nem jöttek úgy össze a dolgok, ahogy szerettem volna.

A jelentkezésemről csak anyukám tud, de ha benne leszek az újságban, sokan fognak szurkolni nekem.

Ha belenézek a tükörbe, elsősorban az arcom tetszik, és nem cserélném el senkivel. Nem vagyok a sok smink híve. Van műszempillám, ezen kívül egy kis szájfényt szoktam feltenni. Szeretem a természetességet. A körmömre gél lakkot használok, nincs műkörmöm. Szép hosszú, természetes hajam van, nem festem és nem kell vele sokat foglalkozni. Semmilyen hajpakolást nem használok, csak sampont és balzsamot.

A ruhatáram színes és rengeteg van. Ami megtetszik, azt meg szoktam venni. Sok olyan ruhám van, amit remélhetőleg egyszer azért fel fogok venni. Cípőből 30-40 pár is van. Elegánsan és sportosan is szeretek felöltözni.

Észreveszem, hogy megfordulnak utánam a férfiak, de van, hogy ez kellemetlen. És gyakran a lányok sem szeretik a szép nőket, mert féltékenyek. Azt gondolom, igaz az a mondás, hogy ugyanolyan nehéz szépnek lenni, mint csúnyának.

