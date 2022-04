Figyelmeztet a hatóság: Hamisítják a téliszalámit, erre kell figyelni

A Nébih munkatársai az áprilisi húsboltellenőrzés során „Pick” termékként jelölt csomagolásban „Csemege szalámit” is találtak az eladópult felett felfüggesztve. Már a terméken feltüntetett adatok is gyanúra adtak okot, mivel a címkén és a celofánborításon eltérő engedélyszámok szerepeltek. Ráadásul az ügyfél az előírt szállítmányt kísérő dokumentációt sem tudta bemutatni. Utóbbi hiányosság már önmagában is súlyosan jogsértő, hiszen így nem állapítható meg kétséget kizáróan az élelmiszer eredete. Emellett a termék a törvény szerint még hamisítottnak is minősül, a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján ugyanis a gyártóként feltüntetett Pick Szeged Zrt. évek óta nem állít elő „Pick Csemege szalámi” megnevezésű terméket.

A hamisított termék jellemzői (melyek több ponton eltérnek az eredeti „Pick Csemege szalámi” utolsó megjelenésétől):

• tömege: kb.1075g

• hossza: kb. 450mm

• átmérője: 60mm

• címkén feltüntetett minőségmegőrzési idő: 08.05.2022

• a termék celofánján HU 390 engedélyezési szám, a termék címkéjén HU 7 engedélyezési szám szerepel

• a fólia zárószalagja tricolor,

• az akasztóhurok tricolor

• a terméken lévő ezüstszínű klipsz adatokat nem tartalmaz.

A Nébih ezúton is kéri a vásárlókat, ha a fent ismertetett jellemzők alapján a hamis termékből vásároltak, azt vigyék vissza a vásárlás helyére a Nébih egyidejű értesítése (kiemelt@nebih.gov.hu) mellett!

Az eredeti Pick termékek azonosításában segítenek a gyártó által is közzétett alábbi információk: https://www.pick.hu/hu/termekek/szalamik/