Ez a fájdalom nem múlik el soha: hiába tett meg mindent a család, meghalt a 13 éves kisfiú

Egy 13 éves, "Gorgeous George" néven ismert fiú agydaganat következtében meghalt – alig néhány hónappal azután, hogy családja 330 000 fontot költött egy amerikai utazásra, hogy megpróbálja kezelni az állapotát. Ő volt annak a kampánynak a középpontjában, amely 485 000 fontot gyűjtött össze a „nagy harcára”, miután tavaly áprilisban rákot diagnosztizáltak nála.

Úgy tűnik azonban, hogy a család minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. A 13 éves fiú szerdán a szerettei körében elhunyt.

George egy úttörő, kísérleti fázisban lévő kezelésre készült Los Angelesbe, de a repülőúton rosszul lett, megbetegedett, így nem engedélyezték neki a programban való részvételt.

George édesanyja, Louise szerdán a GoFundMe-n ezt írta : „Szívünk összetört, és örökre így is marad. Nem tudjuk elképzelni, hogy a fájdalmunk valaha is elmúlik, és nem is akarjuk, mert ez a bizonyíték arra, mennyire szeretjük a kisfiunkat. Kívül-belül gyönyörű, azok, akik ismerik George-ot, tudják, hogy hűséges, kedves, érzékeny, vidám, derűs és korát meghazudtoló módon bölcs. Amit nem tudtunk róla a kezdetektől, az az, hogy milyen elképesztően bátor és erős, és azt kívánjuk, bárcsak ne kellett volna ezt megtudnunk. Nem érezzük úgy, hogy George elvesztette a harcot a rákkal szemben, mert most nincs rák, és nincs fájdalma, és békében van, így George ezt a csatát is megnyerte."

A család korábban az agydaganatok kutatásának nagyobb finanszírozásáért és tudatosításáért kampányolt.

Édesanyja, Louise így nyilatkozott: "Az elmúlt 11 hónapban többet tanultunk George-tól, mint egész életünk során, és gondoskodni fogunk róla, hogy életben tartsuk a nevét. George az utolsó pillanatáig is gondoskodott, az utolsó óráiban azt mondta nekünk, mindnyájunkat szeretett és sajnálja, hogy nem volt sok ideje. Valamint megkért minket arra, hogy vigyázzunk a tengerimalacaira. A végsőkig megmosolyogtatott minket. Mindössze 13 évünk és 5 hónapunk volt George-dzsal, de mindannyian egyetértünk abban, hogy még a szívfájdalom is megéri, mint hogy egyáltalán ne lett volna George."