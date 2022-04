Elképesztő siker született: Kettős győzelemmel jutottak ki a VB-re magyar kézisek

A magyar férfi kézilabda-válogatott kijutott a januári svéd, lengyel közös rendezésű világbajnokságra, mivel 31-22-re legyőzte Izraelt a selejtező szombati visszavágóján, Tatabányán.

A magyar csapatból Bánhidi Bence, Lékai Máté, Máthé Dominik, Borbély Ádám, Bujdosó Bendegúz, Balogh Zsolt és Sunajko Stefan is hiányzott. Támadásban és védekezésben is jól, kevesebb hibával kezdtek a házigazdák, átlövésből és a szélről is eredményesek voltak, így a vendégeknek a 11. percben 6-2-es állásnál időt kellett kérniük. A cserék hatására megtorpant a magyar válogatott, és bár az izraeli beálló, Joszef Appo a 17. percben piros lapot kapott, csapata 8-7-re felzárkózott. A folytatásban ismét növelték a különbséget a magyarok, de megnyugtató előnyt nem tudtak kidolgozni, mert az ellenfél gyakran megtalálta a réseket a védőfalon, támadásban pedig ugyanúgy tíz lövést rontottak el a hazaiak, mint ellenfelük.

A szünetben 15-13 volt az állás, a második félidő elején pedig egy 5-1-es sorozattal tovább növelte a különbséget a lendületesen kézilabdázó magyar csapat. Ezt újabb megtorpanás és sorozatban négy izraeli gól követte, de az egyenlítésre nem volt esélye az ellenfélnek, mert Ancsin Gábor és Szita Zoltán vezérletével a hazaiak megint elléptek. Kilenc és fél perccel a vége előtt Székely Márton a saját kapujából betalált a vendégek őrizetlenül hagyott hálójába, 27-21-re módosult az állás, és ekkor már lehetett tudni, hogy a nemzeti csapat kettős győzelemmel abszolválja a párharcot.

A hajrában a vendégek csaknem tíz percig nem dobtak gólt, ezt kihasználva a magyar együttes látványos játékkal fölényessé és magabiztossá tette sikerét.

Ancsin és Szita hat-hat találattal, Mikler Roland hét, Székely Márton hat védéssel járult hozzá a győzelemhez. A túloldalon Joav Lumbroso hétszer talált be, Dan Tepper pedig 14 lövést hárított.

A két csapat hetedik egymás elleni mérkőzésén a magyarok egy vereség mellett hatodszor győztek.

A január 12. és 29. között sorra kerülő svéd, lengyel közös rendezésű torna lesz a 28. férfi világbajnokság. A magyarok eddig 21 alkalommal vettek részt vb-n, legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem, a legrosszabb az 1995-ös 17. helyezés. Legutóbb, tavaly januárban ötödikek lettek.

A következő világbajnokság 32 csapatos mezőnyének már tagja a címvédő Dánia, a rendező Svédország és Lengyelország, továbbá Franciaország, Norvégia, Spanyolország, Bahrein, Irán, Katar, Szaúd-Arábia, a Koreai Köztársaság, Argentína, Brazília, Chile, Uruguay és Belgium válogatottja. A csoportok sorsolását július 2-án tartják.