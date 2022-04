Jogsi nélkül csapódott buszba a sofőr Csepelen, utasa életét vesztette

Mint arról korábban beszámoltunk, rendkívül súlyos baleset történt csütörtök este Budapesten, a XXI. kerületi Weiss Manfréd út és Szállító utca kereszteződésében, ahol egy személygépkocsi és egy autóbusz ütközött. A 179-es menetrendszerinti járat oldalába nagy sebességgel becsapódó autóban ketten utaztak, mindkettejüket kórházba szállították.

Az RTL Klub híradója arról beszélt: az autó utasa, egy 19 éves lány, aki az anyósülésen ült, a baleset következtében kómában fekszik, míg a 26 éves sofőr a saját lábán szállt ki a kocsiból, de ő is súlyosan megsérült, már túl van egy műtéten.

Jogsi nélkül vezetett, utasa életét vesztette

A hírdóban az is elhangzott: a sofőr nem ismeretlen a rendőrök előtt, február elején hosszú percekig üldözték a járőrök, miután kocsijával nem állt meg egy igazoltatásra. A férfinek már addigra is többször bevonták a jogosítványát, így végül engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe is vették.

Azaz a balesetező sofőr a csütörtöki csepeli eset során is engedély nélkül ült a volán mögé.

A BalesetInfo oldala úgy tudja, az anyósülésen utazó fiatal lány életét végül nem sikerült megmenteni az orvosoknak, belehalt sérüléseibe.

