Bosszúból ölhetett: több vérfagyasztó sms-t is küldött Orsolya gyilkosa

Az egész világot bejárta G. Orsolya meggyilkolásának híre. Mint arról a Bors is beszámolt, az évtizedek óta New Yorkban élő magyar nő egy dúsgazdag üzletemberhez ment feleségül. Két gyermekük született, Leo és Jamie. A hétvégén Howard a nagyobbik fiukkal elutazott, Orsolya Leóval maradt otthon, a tragikus éjjelen színházba ment a barátaival. Órákkal később hazaért, de a fiával már soha többet nem találkozott ...

Amerikai hírforrások szerint a rendőrség nem talált erőszakos behatolásra utaló nyomokat, így vagy a már otthon tartózkodó nő engedte be szándékosan támadóját, vagy miután Orsolya kinyitotta az ajtót, hogy megnézze, ki érkezett, a tettes erővel nyomta be az ajtót. Egyelőre az sem kizárt, hogy az utcán találkoztak és együtt értek a családi házba. Az mindenesetre tény, hogy lementek a pincébe, ahol az elkövető mintegy 60-szor megszúrta áldozatát, többek között a nyakán, a törzsén és a bal karján. A gyilkosság után a testet az egyik fiú hokitáskájába tette, és vele együtt kiment az utcára. A térfigyelő kamerák rögzítettek is egy kapucnis alakot, amint a táskát végiggörgeti a környéken. Orsolya földi maradványait végül egy kutyáját sétáltató járókelő találta meg. Mivel a táskából folyamatosan csöpögött az elhunyt vére, a nyomok az egyenruhásokat egyenesen Orsolyáék házához vezették.

Börtönbe juttatta az elkövetőt Orsolya?

A gyilkosság módjából a rendőrök arra következtettek, hogy a gyilkost erős felindulás vezérelte. A gyűlöletre utal az is, hogy mikor a tettes megtalálta az asszony telefonját, két sms-t is küldött a férjnek. Az egyikben azt közölte, hogy az egész család sorra kerül, a másikban pedig az okot fejtette ki, miszerint Orsolya korábban börtönbe juttatta őt.

A szomszédok egyébként a gyilkosság hajnalán látták, amint a rendőrök bilincsben elvitték Leót. A fiút aztán haza is engedték, hiszen bebizonyosodott, hogy nincs köze az édesanyja megöléséhez. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a gyermek találkozott-e az elkövetővel.

Nem ez volt az első eset, hogy Orsolya eltűnt a családi házból: férje, Howard Klein 2020. május 29-én reggel fél nyolc előtt nem sokkal hívta fel kétségbeesve a 911-et, hogy feleségét nem találta ébredés után sem otthon, méghozzá azok után, hogy a nő éjjel, 12:30 körül elment sétálni – tette közzé a különös esetet a The Post. Az 53 éves Klein akkor is nagyon aggódott, ám ez az eset pozitívan végződött: 30 perccel később a férfi újra felhívta a rendőröket, és közölte, hogy megtalálták Orsolyát. Ami azonban még ennél is bizarrabb eset, hogy idősebb fiuknak, Jamie-nek is nyoma veszett egyszer 2004-ben az Independent forrásai szerint. Ráadásul a fiú akkor még csak csecsemő volt. Hogy Orsolyát 2020-ban hol találták meg, miért tűnt el, valamint idősebb fiuknak csecsemő korában hogyan veszett nyoma, és hogy ezeknek az eseteknek van-e bármi köze az édesanya megöléséhez, azt rejtély övezi.