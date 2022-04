Ott hagyjuk-e a fizetésünk felét, ha virágot veszünk anyák napjára?

A Metropol munkatársai körbejártak Budapesten, hol mennyiért lehet hozzájutni a kedveskedő csokrokhoz. Elképesztő különbségeket találtak. Budapesten tíz helyet vettek górcső alá, köztük piacokkal és nagy élelmiszerláncokkal.

Hortenziát a Kálvin téren 18.500 forintért vehetünk, míg a Fény utcai piacon 4800-ért. Ugyanitt a rózsacsokor 4800 forint, míg az Aldiban 899. Kiderült, akár 4 ezer forint is lehet a különbség két rózsacsokor között. Tulipánt is lehet 3 ezer forint különbséggel venni, ugyanazt az orchideát 7 ezer forintért vehetjük meg Óbudán és 1999 forintért a CBA-ban. A Király utcán a levendula ára 2650 és 5450 forint is lehet.

Kétezerért is lehet orchideát venni Fotó: Metropol