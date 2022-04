Jön az igazán gyűlölt házimunka, de ezekkel a módszerekkel megkönnyítjük

Nem találkoztunk még olyannal, aki valóban imádna ablakot pucolni, de a szakértők szerint évente kétszer minimum neki kell esni ennek a házimunkának is.

Íme néhány tipp.

Az ablaktisztítószerek használata után, vagy akár két ablak törlés között is fényesen tarthatod az ablakaidat, ha letörlöd őket egy darab újsággal! „Az újságpapír ablaktisztítási képessége abszorpciós készségének köszönhető” – magyarázza Cody McGovern, a Cleaning Supply Lab munkatársa.

McCallum a szöszmentes mikroszálas kendők használatát is javasolja – nemcsak a tisztítás után vagy két tisztítás között, hanem arra is, hogy letöröld a port az ablaküvegről, mielőtt valamelyik tisztítószert használni kezded, megkönnyítve így a saját dolgodat.

Próbáld kerülni az olyan szokásos tisztítószereket, amelyek nem elég erősek ahhoz, hogy feloldják az összes zsíros lerakódást. Ezek csíkokat is hagynak az ablakaidon. Ezen kívül nem érdemes tiszta vízzel sem próbálkozni. Kárt ugyan nem csinál, de biztos, hogy foltokat hagy, és az is fontos, hogy ne áztasd túl az ablakokat. Egy hatékony tisztítószerből kicsi is elég. Érdemes továbbá egy gumi betéttel ellátott lehúzót is használni a maradéktalan, csíkmentes tisztaságért. Ezt mindig fentről lefelé használd, és ne feledkezz meg a szélek víztelenítéséről sem, hogy ne maradjon homályos keret az egyébként tökéletesen tiszta ablak széleinél.

Házilag kevert csoda

A mosogatószappan a házi ablaktisztítók egyik legjobb alapanyaga – és szerencsére nem kell sok belőle.

Hozzávalók:

2 csésze víz

¼ csésze fehér ecet

½ teáskanál mosogatószer

10 csepp illóolaj (opcionális)

Keverd össze a hozzávalókat egy spriccelős palackban, majd rázd fel az egészet.

Fotó: Shutterstock

Az ecethez hasonlóan a citromlé is savas, és így segít eltüntetni a piszkot; a kukoricakeményítő pedig hatékony többcélú tisztítószer.

Hozzávalók:

3 evőkanál citromlé (frissen facsart)

2 csésze szóda

1 teáskanál kukoricakeményítő

Az ablaktisztítás 5 lépése

1) Ha nagyon koszos az ablak, akkor mártsunk tiszta meleg vízbe szivacsot vagy rongyot, és azzal töröljük át az üveget. Ezt adott esetben többször is megismételhetjük (koszmennyiségtől függően).

2) Ha már megszabadultunk a vastag kosztól, akkor vessük be az ablaktisztítót. Szórófejes ablakpucolóval a legkönnyebb dolgozni.

3) A szórófej segítségével egyenletesen felvisszük a tisztítószert az üvegre, majd törlőkendővel eltávolítjuk a szennyeződéseket.

4) Végül tiszta ronggyal foltmentesre töröljük az ablakot.

5) Ne feledkezzünk meg az ablakpárkányról, illetve az ablakkeretről sem. A műanyag keretet vízzel is lemoshatjuk, a fa kereteket pedig célszerűbb száraz ronggyal áttörölni

+ 1 tipp

Sokan esküsznek a kocsik szélvédőmosójára. Ha ebből teszel egy kiürült spriccelős flakonba, csak felfújod, és a boltokban is kapható lehúzóval, egyszerűen csak lehúzod a folyadékot. Gyönyörű lesz. Csak rakj az aljára egy törölközőt, amivel felitatod a lefolydogáló tisztítószert.