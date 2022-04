A Kelemen Kabátban régóta nem jelentkezett új dallal, most egy egész albummal tér vissza

A Kelemen Kabátban régóta nem jelentkezett új dallal, de a közeljövőben mindent bepótolnak, hiszen a járvány miatti kényszerszünetet nem töltötték tétlenül. Annyi új dalt írtak, hogy úgy döntöttek, ennek örömére meg is jelentetnek egy új albumot.

Hogy kellőképpen felcsigázzák a rajongók érdeklődését, a Józsi album dalait nem egyszerre mutatják meg a közönségnek, hanem minden héten szombaton tesznek fel egy-egy újabbat a közösségi felületekre és a streaming oldalakra. Az első dalt Horváth Boldiék a Szerencseszombat stúdiójában élőben is eljátszották: az Ez még az ördögé című dalban a Hősök tagjaival éneklik és rappelik el, hogy mielőtt megjavulnak és jó fiúk lesznek, még mulatnak egy jó nagyot.

Azóta még két dalt osztottak meg a közönséggel, Az elmúlt húsz év egy live session felvételen debütált és ezt A legtetején vagyunk követte.

A Kelemen Kabátban zenéjét nemcsak a rajongók, hanem a többi zenekar is nagyon szereti, ezért szívesen társulnak velük egy-egy dalra. Ez az új lemezen is így lesz, de egyelőre titok, hogy kikkel, ez hétről-hétre úgyis kiderül majd. Legutóbb a Születésnap-ban Nagy Feróval, a Jó reggelt boldogságban pedig a Follow the Flow frontemberével, Fura Csé-vel alkottak közöset. Azóta eltelt majdnem egy év, de Boldiék csak most jelentkeztek új dalokkal:

- Én egy igen érzékeny és ösztönös dalszerző vagyok. Rám az elmúlt 2 év történései bénítóan hatottak és mivel fontosnak tartom a hitelességet nem kezdtem el dalokat szerezni – mondta Boldi. - Úgy voltam vele, hogy megvárom, amíg érnek impulzusok, és igazán kedvem lesz dalt írni. Hála Istennek ez idén télen megtörtént és rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk, a pozitív témák mellett ezt a rossz időszakot is megfelelően fel tudtuk dolgozni dalok formájában.

Fotó: Wlcsek

És hogy miért Józsi album?

- Józsi egy barátom, és a barát az, aki minden szar esetén mellettünk marad, Józsi a barátságot szimbolizálja – mondta Boldi, és annyit elárult az új albumról, hogy aki nem ismeri a Kelemen kabátban zenéjét, annak biztosan meglepő lesz, de alapvetően egy klasszikus Kelemen lemez született, ami érettebb lesz az előző, Fehér Angyalhoz képest:

- Amiben talán picit más mint az eddigiek, hogy szerintem a legszemélyesebb lemezünk, nem nagyon van töltelék sor, mindenhez személyes kapcsolat fűz. Ez a lemez segített feldolgozni életem eddigi legszarabb időszakát, amit magánéleti és a covid miatti szakmai szívások okoztak egyaránt. Most már ha meghallgatom bármelyik dalt, egyből jókedvem lesz!

A lelkiállapotom is stabilizálódott szerencsére, úgyhogy ez egy bizonyítottan terápiás lemez lett! Természetesen pont annyi könnyedség, humor és sokszínűség van rajta, mint minden Kelemen-lemezen és az életben is” – árulta el Boldi, akit mindenki máshoz hasonlóan nagyon megérint és aggaszt a most kialakult háborús helyzet:

- Nem gondoltam hogy lesz a covidnál nyomasztóbb dolog, de lett. Imádkozom hogy mielőbb legyen vége a háborúnak illetve anyagilag is segítek a rászorulókon – mondta.