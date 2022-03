Záhorszki Dominika: már Európa legszebb lányának is megválasztottak

Név: Záhorszki Dominika

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 166

Fotó: Bors

Kedvenc étel: Cézár saláta

Kedvenc ital: víz, tea

Kedvenc zene: nincs

Kedvenc parfüm: Good girl

Fotó: Bors

Záhorszki Dominikának hívnak. Nagyorosziban születtem, de már hat éve Budapesten élek. Személyes értékesítéssel foglalkozom, különböző plázákban értékesítünk illatszereket. Ez több dolog miatt is jó: emberekkel foglalkozom, kötetlen az időbeosztásom, szabad vagyok és azt csinálom, amit szeretek. Az illatszereket teszteljük és ki is próbáljuk magunkon. Az ismerőseim már megszokták, hogy mindig más illattal érkezem. Nagyon sokáig sportoltam, tíz évig kézilabdáztam, játszottam NB I B-ben is, de amikor elhívtak modellkedni, akkor ez abbamaradt. Voltam már szépségversenyen, a Miss & Mr Grand Sea World-on az európai lányok közül a legszebbnek választottak. Modellkedéssel egy barátnőm foglalkozik ő benne van ebben a világban, és ő ajánlotta, hogy próbáljam ki magam ebben is. Nagyon sok fotózáson voltam már, elegáns ruhás és bikinis képek is készültek rólam. Ha leülök a tükör elé, mint a nők többsége, én sem vagyok teljesen megelégedve magammal, mert mindenki egy ideális valakihez szeretne hasonlítani. De a mosolyommal és a szememmel nagyon elégedett vagyok. Ezekre sok dicséretet kapok.

A hétköznapokon egyáltalán nem sminkelem magam, nem ülök gyakran a tükör elé, igazából csak a fotózásokhoz sminkelem magam. A munkámhoz nem annyira a szépség, mint inkább az elegáns megjelenés a fontos, de egyébként a sportos és az elegáns megjelenést is kedvelem. Amióta a versenysportot abbahagytam, kondi terembe járok. Van, amikor hetente háromszor is megyek, de van olyan hét, amikor nem jut rá időm. Két évvel ezelőtt már megfordult a fejemben, hogy jelentkezzek a Tündérszépekre, de akkor elengedtem. Most azt képviselném, hogy ne csak azt lássák a lányok tökéletesnek, ami a közösségi médiában jön szembe. Mint minden lány, én is örülnék, ha a versenyben felfigyelnének rám, és mindenképpen szeretném jól érezni magam, hogy nagyobb önbizalmam legyen. Csak anyukám és néhány barátnőm tud az indulásomról. Jó lenne ott lenni a legjobbak között. kapok dicséretet az utcán is. Legutóbb egy férfi azzal szólított le, hogy nem tudnék-e adni neki egy zsepit. Megkapta, aztán bevallotta, hogy így akart ismerkedni.

Záhorszki Dominikára ide kattintva tudsz szavazni!