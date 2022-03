Van remény? Az oroszok után az ukrán elnök is a megegyezésről beszélt

„Mindenkinek dolgoznia kell, beleértve a képviselőinket, a delegációt az Oroszországgal történő tárgyalások során. Ez bonyolult (folyamat), de fontos, hogy megegyezéssel érjen véget a háború. A tárgyalások folytatódnak, és amennyire tudom, a tárgyalások során a pozíciók már sokkal valószerűbbnek hangzanak. De továbbra is időre van szükség a döntések meghozatalához, hogy azok Ukrajna érdekeit is szolgálják” – fogalmazott Zelenszkij ukrán államfő a szokásos napi videós bejelentkezésében a Telegramon.

A The Guardian azt írja, hogy Zelenszkij is lát esélyt a kompromisszumra, és nem sokkal korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is hasonlóan nyilatkozott. Lavrov közölte: komolyan felvetődött annak a lehetősége is, hogy Kijev semleges státuszt kapjon.

A telegramos bejelentkezésében Zelenszkij kiemelte, hogy az orosz üzletembereknek és az orosz állampolgároknak ellenezniük kell a háborút, mert azok, akik közülük hozzáférhetnek a független, hiteles tájékoztatáshoz, tudják már, hogy ez a háború szégyent és szegénységet hoz az országukra. „Az elszigetelődés éveit. Egy nagyon kegyetlen, elnyomó rendszert, ami ugyanolyan embertelen módon fog bánni az orosz állampolgárokkal”, ahogy a megszállók bánnak most az ukránokkal – fogalmazott az elnök.