Többen videóra vették: UFO-t láttak a város felett?

Rengeteg lakásból lehetett látni azt a tárgyat, ami végighasított az égen. Manchester városának lakói közül sokan látták és vették videóra a dolgot.

Mindenki azt találgatja, hogy UFO volt vagy sem.

A Manchester Evening Newsban be is mutattak egy felvételt. Egy nő elmondta, még Ashton-Under-Lyne felett – ami pár kilométerre fekszik Manchestertől – is látni lehetett a bizarr, repülő tárgyat este 18 óra 30 perc körül.