Több rendőrautót is lezúzott egy ámokfutó embercsempész - így állították meg a XVI. kerületben

Filmbe illő autósüldözésre keltek hajnalban a XVI. kerület nyugodt, kertvárosi övezetében, amikor egy száguldó kocsi mögött majdnem egy tucat rendőrautó száguldott villogókkal és szirénákkal.

Az M5-ös autópályán lett gyanús

Kiderült, hogy a kocsit még jóval messzebb, az M5-ös autópálya Pest megyei szakaszán vették üldözőbe, amire jó okuk volt, ugyanis kiszúrták, hogy az autó rendszáma hamis, és azt is sejtették, hogy rosszban sántikál, bevándorlókat szállít. Szimatuk nem csalt, mivel a férfi, ahogy a zsarukat meglátta, a gázra taposott, és gátlástalanul tovább száguldott.

A hatalmas Merciből hét migráns szállt végül ki. Fotó: Police

Több rendőrautónak is nekiment

A sofőr még azzal sem törődött, hogy menekülés közben több közlekedési szabályt megsértett, emellett két rendőrautót is lezúzott. Csodával határos módon az ámokfutás közben senki nem sérült meg, szerencsére a rendőrautót vezető zsaruk is sértetlenül megúszták. A sofőr viszont még ezek után sem adta fel, a hajsza tovább, egészen a XVI. kerületig folytatódott, az egyre jobban filmhez hasonlító üldözéshez pedig a Pest megyein kívül már a budapesti rendőrök is csatlakoztak. Egy olvasónk az Ostoros utca előtt, hajnali fél három környékén riadt fel az éktelen ricsajra:

- Azt láttam, hogy brutális sebességgel elhúz előttünk egy kocsi, mögötte pedig először egy, kettő, három, majd még több rendőrautó, szirénázva és villogva. Én legalább kilenc kocsit számoltam össze – mesélte a Borsnak az asszony.

Több migráns is szorongott az autóban

A kocsit végül itt, az Ostoros utcában sikerült megállítania a rendőröknek, úgy tudni, hogy az összehangolt rendőrcsapatnak sikerült útját állnia, és leszorították. A vezető azonban még egy utolsó trükkel próbálkozott: kipattant a kocsiból, és futásnak eredt, menekülés közben viszont az akciófilmből bohózat lett, mivel a férfi rohanás közben saját lábaiban felbukott. Kiderült, hogy a szerb embercsempész valóban többeket is szállított, a kocsiból ugyanis hét, magát szír állampolgárnak valló férfi került elő. Őket mind előállították, a csempész azonban súlyos büntetésre számíthat: tettét a törvény öttől tizenöt évig tartó börtönnel is büntetheti.

Idén nem ő az első ámokfutó

Ebben az évben ez a harmadik nagyobb autós üldözés Budapesten. Januárban a XVII. kerületben kapcsoltak le egy 17 éves fiút, aki egészen a XV. kerülettől menekült. A fiatal két rokonával száguldott, többször forgalommal szemben, az eset során pedig egy idős civil is megsérült. Alig egy hónappal később Csepelen lehettek tanúi hasonlónak a járókelők: ott fényes nappal vettek üldözőbe egy autót, akinek a sofőrjét végül az Ölyv utcánál fogták el. A kocsiban kábítószergyanús anyagokat találtak. Sőt, januárban egy másik embercsempész is úgy menekült, hogy kilométereken át üldözték a zsaruk.