Sikeres a magyar fejlesztések bemutatkozása a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállításán

A nemzetközi ingatlanos seregszemlén hagyományosan nagy az érdeklődés az eseményen 2016 óta megjelenő magyar stand iránt, hiszen több rangos nemzetközi díjjal elismert fejlesztés jutott a tervektől a megvalósítási szakaszba, vagy éppen el is készült. A Magyar Zene Házát például a CNN és a World Architecture Community (WAC) is 2022 egyik legjobban várt új épületének nyilvánította, és a tervek alapján 2019-ben Európa legjobb középületének választották a rangos londoni International Property Awards megmérettetésen, ami az ingatlanszakma egyik legnagyobb, széles körben jegyzett elismerése. 2020-ban pedig a világ legjobb zenei tematikájú fejlesztésének járó fődíjat kapta meg az amerikai Music Cities Awards-on.

A cannes-i kiállításon a világ több mint száz országából 25 ezer vezető szakember és befektető vesz részt. A rendezvény évről évre növekvő jövőbeni befektetéseket, jelentős üzletszerzési lehetőségeket, valamint fejlődési irányokat mutat az eseményen megjelenő országok számára.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke kiemelte: a jelentős magánfejlesztések mellett állami, kiemelt kormányzati projektek is szerepelnek a Magyarország-Budapest-standon a Budapesti Fejlesztési Központ közreműködésében; a színes fejlesztési portfólió pedig jelentős számú érdeklődőt vonz. Magyarország évek óta kitüntetett figyelmet élvez a MIPIM-en a kiszámítható befektetési környezetnek, a beruházások támogatásának, az Európai Unióban előkelő helyen álló robusztus gazdasági növekedésnek és a magas hozamoknak köszönhetően. Az ágazat jelentős belső tartalékokkal rendelkezik, így a válság után gyors felpattanás várható a beruházásoknál, amelyek iránt jelentős a külföldi érdeklődés.

A legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet elnöke elmondta: 2020-ban a koronavírus-járvány első hulláma után a szakma bizakodó volt, 2021-re várta a felpattanást. Sajnos azonban a járvány nem ért véget, ami az eredményeken is megmutatkozott, az ágazat ereje azonban tükröződik a tavalyi számokban, és abban, hogy az építőipari növekedés tavaly is érezhetően hozzájárult GDP növekedéséhez. Az állami beruházások csökkenése ellenére a lakásépítés és a versenyszféra megrendelései idén is jelentős növekedési lehetőséget nyitnak az építőipar előtt – mondta Takács Ernő, és egyben megerősítette, bár a geopolitikai kockázatok nőttek, az ingatlanfejlesztők optimisták az idei várakozásaikat tekintve. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint 2021-ben az építőipar termelése a járvány ellenére 13,3 százalékkal meghaladta az előző évit. A rendelésállomány magas, így az építőipar teljesítménye 2022-ben is inkább felfelé húzhatja a gazdasági növekedést – mondta. Hozzátette: az ukrán háború jelentős hatással lesz az ingatlanpiaci folyamatokra, a befektetői és finanszírozási döntéseken, valamint az árfolyamingadozás és az infláció növekedésén keresztül, továbbá várható a kivitelezői kockázatok (beszerzés, kapacitás, költségek) növekedése is, és több közvetett hatása jelenleg még nem is megbecsülhető. Mindezek miatt is kiemelten fontos a személyes jelenlétünk az év legnagyobb ingatlanfejlesztői rendezvényén.

Heffner Róbert, a HIPA vezérigazgatói tanácsadója kiemelte: Magyarországon a pandémia ellenére 2021-ben újabb csúcsot döntöttek a működőtőke-beruházások. Az 5,9 milliárd euróra ugró éves befektetési volumennel együtt az egy projektre eső külföldi zöldmezős beruházási rekord is megdőlt. Továbbra is magas szinten van a beruházási ráta, amely az MNB előrejelzése szerint 2022-ben akár a GDP 29%-át is elérheti, és ezzel az EU-ban az egyik legmagasabb értéknek felel meg. A magyar ingatlanprojektek cannes-i népszerűségéhez hozzájárul az eredményes befektetésösztönző gazdaságpolitika, hiszen évről évre jelentős fejlesztések mutatkoznak be. A külföldi befektetésekért azonban továbbra is erős a globális verseny, amelyben Magyarország remek pozíciót biztosított magának az utóbbi időszakban – mutatott rá Heffner Róbert.

Fotó: © Nenad Zoric for Demeter Design Studio | www.ddstudio.hu | nmzoric@gmail.com

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta: évek óta nagy érdeklődés övezi a nemzetközi ingatlanpiaci seregszemléken a Liget Budapest Projektet, hiszen a Városliget megújítása, az új épületek és intézmények megépítése és ideköltöztetése, a meglévő kulturális intézmények felújítása, a magyar főváros legrégebbi parkjának teljes rehabilitációja nemcsak a magyar állam, hanem a nyugati világ legnagyobb kulturális beruházása. A világ figyelme pedig egyre fókuszáltabb, hiszen a sok kisebb, de a parkhasználók számára igen fontos fejlesztés átadása után elérkeztek a projekt ikonikus és grandiózus épületeinek pillanatai is. Megnyílt a Magyar Zene Háza, míg tavasszal a Néprajzi Múzeum is elkezdi fogadni a vendégeket. Óriási büszkeség számunkra, hogy a Magyar Kultúra Napján Orbán Viktor miniszterelnök adta át Magyar Zene Házát és immár teltházzal működő zenei intézményt mutathatunk be a szakmai grémium előtt. A japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett ház egy ikonikus építészeti remekmű: organikusan hullámzó, lyukakkal áttört tetőszerkezetével és hatalmas üvegfalaival összetéveszthetetlen látványt nyújt, nem véletlen, hogy világszerte a legjobban várt új épületek között tartja számon a nemzetközi ingatlanfejlesztői szakma – ismertette Gyorgyevics Benedek. Az érdeklődés a MIPIM-en is jelentős a Magyar Zene Háza iránt, az elismerés pedig egyöntetű – tette hozzá.

Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója előadást tartott az utóbbi száz év legnagyobb magyarországi vasút- és hévfejlesztéséről, a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiáról, majd a kelet-közép-európai fejlesztési irányokról, stratégiákról és együttműködési lehetőségekről szóló kerekasztal-beszélgetés vendége volt. Az eszmecserén részt vett Mārtiņš Staķis, a lettországi Riga és Remigijus Šimašius, a litvániai Vilnius főpolgármestere, Marie Balačova, a Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó cég vezető elemzője, Anna Duchnowska, az Invesco ingatlanfejlesztő vállalat ügyvezetője, Heffner Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatói tanácsadója és Adrian Karczewicz, a Skanska ingatlanfejlesztő és -kivitelező vállalat európai kereskedelmi fejlesztési igazgatója. A kerekasztal-beszélgetést Timothy Moonen, a The Business of Cities társalapítója vezette.

Világszínvonalú projektek Magyarországról

A kiemelt kormányzati fejlesztések, a Budapesten zajló beruházások mellett Debrecen és Szeged fejlesztéseit is prezentálják: a Tócó fejlesztés Debrecent, amely a város hosszú távú humán erőforrás stratégiájához illeszkedve és kiváló logisztikai adottságaival Debrecen második városközpontjának létrejöttét jelenti. Népszerűsítik Debrecen új üzleti központjában megépült “A” kategóriás Forest Offices Debrecent, és a szintén “A” kategóriás irodaházat, az Agora Office Debrecent is, valamint a kiváló lokációjának köszönhetően 4 nagyvárosból – Budapest, Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza – is könnyedén megközelíthető Polgári Ipari Parkot. Szeged a világszínvonalú ELI-ALPS Kutatóközpontot és az Új Tudományos és Innovációs Parkot, valamint a közvetlen szomszédságukban épülő 40.000 m²-es 3*-os 100 szobás üzleti hotellel, irodákkal és szabadidő parkkal vegyes fejlesztést vitt a kiállításra.

A piac legjelentősebb ingatlanfejlesztői – az ATENOR, a GLP, a Futureal-csoport, a TriGranit és a WING – a legfrissebb, folyamatban lévő fejlesztéseikkel vesznek részt a kiállításon. Az ATENOR, Magyarország campus-specialistája bemutatja legújabb fejlesztését, a BakerStreetet „A+” kategóriás irodaprojektet Dél-Buda szívében, az Aréna Business Campust, egy A+ kategóriás, 72.000 m² iroda- és retail területet kínáló irodakomplexumot, valamint a LAKE11 Home&Park projektet, amellyel a fejlesztő Magyarországon is belépett a lakóingatlanpiacra 2021-ben. A 6 épületből álló 130.000 m²-es Váci Greens irodapark már kész fejlesztésként van jelen a kiállításon.

A GLP első magyarországi fejlesztését, a Sziget Logisztikai Központot mutatta be, amelynek révén a magyar piacon is bevezeti tervezési koncepcióját, amely a raktárterület hatékony kihasználására és az energiamegtakarításból adódó költségcsökkentésre összpontosít.

A közép-kelet-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportja, a Futureal-csoport az Őrmező és Kelenföld határán elterülő, összesen több mint 65.000 m2-es Budapest ONE irodaházat mutatja be, amelynek a közel 20.000 m²-es második és 19.000 m²-es harmadik fázisát párhuzamosan fejlesztik, és várhatóan 2022 második felében adják át. A látogatók ugyancsak megismerhetik Magyarország első okosplázáját, az 55.000 m2-es, újgenerációs Etele Plaza bevásárló- és szórakoztatóközpontot is, amely egyedülálló formavilággal és szolgáltatásokkal nyílt meg tavaly ősszel. A nemzetközileg elismert Corvin Sétány sikertörténetében új fejezetet jelent az érintésmentes technológiával ellátott, közel 30.000 m²-es Corvin Innovation Campus irodaház, amelynek első ütemébe már 2023 elején beköltözhetnek a bérlők, a 2. ütem pedig hamarosan szerkezetkész lesz. Elviszik Cannes-ba a vállalat első raktárcsarnokát, a HelloParks Maglód megaparkban megépült MG1-et, amely Magyarországon az ipari épületek közül elsőként kapott Excellent minősítést BREEAM New Costruction kategóriában a Desing Stage-re. Emellett bemutatják a hamarosan elkészülő csarnoknak helyet adó HelloParks Fót-ot, illetve az ország egyik legnagyobb logisztikai megapark fejlesztését, a HelloParks Pátyot is.

A TriGranit prezentálja, hogy az elmúlt negyedszázad alatt milyen hatalmas megújulást hozott a Dél-pesti irodafolyosó számára. A Millennium City Center 3 hektáros területén összesen 360.000 m²-t fejlesztett: a több mint 310 luxuslakásból álló Duna-Pest Residencest; a világhírű Művészetek Palotáját; négy „A” osztályú Millenium Tower irodaházat; és a K&H székházát. Idén nyáron az alapítók víziója beteljesül a környék legújabb ékköve, a Millennium Gardens átadásával.

A WING az ország egyik vezető ingatlanvállalkozása, az első számú iroda- és székházfejlesztője. A vállalat az ingatlanpiac minden szegmensében jelen van és jelenleg is aktívan fejleszt, így a nemzetközi vásáron irodákat, ipari parkot, bevásárlóközpontot és lakófejlesztéseket is bemutat. Köztük a környezettudatos, hotel-iroda vegyesfunkciós 40.000 m² bérbeadható területű Liberty projekjét, a 13.500 m² bérleményi területet kínáló HOP Passage-t, a Budapest új irodafolyósóján épülő Hungária Office Park első új irodafejlesztését, a nagy sikerű East Gate Business Park második ütemében épülő East Gate PRO összesen 20.000 m²-es csarnokait, amelyek modern és személyre szabható raktározási megoldásokat kínálnak Fóton az M0-s és az M3-as autópályák találkozásánál, illetve a 2022 tavaszán közel 100 üzlettel megnyíló GOBUDA Mall Óbuda bevásárlóközpont. Lakóingatlan fejlesztései közül a Kassák Residence második üteme, a Kassák Passage; Budapest legzöldebb, környezetbarát lakóparkja, a Le Jardin és a belvárostól karnyújtásnyira lévő Park West fejlesztés képviseli a vállalatot a MIPIM-en.

A Magyarország-Budapest-stand kiállítói között van a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE, hogy a standon zajló kerekasztal beszélgetéseket a legfrissebb elemzéseikkel segítsék. Bemutatkozik a Stay in Hungary Kft., amely betelepülő nagyvállalatok részére nyújt komplex belsőépítészeti, generál tervezési, project management és érdekképviseleti szolgáltatásokat, valamint Osztrovszki Gyöngyi, ingatlanbefektetési tanácsadó, aki ipari ingatlanok portfólióját ismerteti a standon.