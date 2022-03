Sáros eső mocskolta be a kocsikat Budapesten

Az elmúlt napokban jellemző déli áramlással nagy adag szaharai por keveredett Európa légterébe. Korábban Spanyolországban, Franciaországban és Németországban, valamint a Pireneusokban és az Alpokban is sivatagi színeket öltött az égbolt, sáros eső kezdődött. Az északról érkező csapadék most hazánkban is kiülepíti a sarat a levegőből. Az északi tájakon hajnalban, a középső és keleti tájakon pedig most is esik, ami szaharai porral koszolja be a tereptárgyakat.

Szerkesztőségünk felvételei: