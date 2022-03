Novák Katalin: Magyarország szíve most a magyar-ukrán határ mentén dobog

Novák Katalin az elmúlt négy napban a határ menti településeken tett látogatásának tapasztalatairól szólva hangsúlyozta, "nekünk két hadseregünk is van", egyrészt a fegyveres erők, másrészt azok a segítőkész magyar emberek, akik most is itt vannak, a nap huszonnégy órájában.

A legerősebb fegyverünk pedig a magyar szív, erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk nyerni, erre a magyar szívre van szükségünk ahhoz, hogy a békét meg tudjuk őrizni itt Magyarországon

– mondta a megválasztott államfő.

Tapasztalatait összegezve elmondta, a négy nap alatt tizenkét településre látogatott el, megtekintette a hat segélyszervezet munkáját, helyi képviselőkkel, településvezetőkkel, illetve önkéntesekkel találkozott. Beszélt olyanokkal is, akik a mindennapi munkájuk és feladataik mellett akár éjszaka vagy munkaidő után több száz szendvicset kennek, meleg ételt készítenek, ágyneműt húznak, takarítanak, vagy egyéb módon vesznek részt a segítségnyújtásban.

Ezek az emberek ilyenkor a saját feladataikat is háttérbe szorítják azért, hogy ott legyenek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk - húzta alá Novák Katalin.

Elmondta, menekültekkel is találkozott, ők egy kilátástalan helyzetből a bizonytalanba érkeztek, egyik napról a másikra élnek, nem tudják, hova tartanak, vagy vissza fognak-e valaha térni a szülőföldjükre.

A legtöbben, ha tehetik, vissza akarnak menni, és nekünk is az az érdekünk, hogy legyen magyar szó Kárpátalján, tíz, húsz, harminc, száz és ötszáz év múlva is, legyen majd magyar élet Kárpátalján - hangsúlyozta a megválasztott államfő.

Megismételte, azok, akik maradni szeretnének Magyarországon, maradhatnak, ameddig szeretnének, ehhez pedig minden segítséget és támogatást meg fognak kapni.

Novák Katalin köszönetet mondott minden magyar ember nevében a segítséget nyújtóknak, kiemelve, a felajánlásoknak köszönhetően már több mint 750 millió forint pénzadomány gyűlt össze, emellett továbbra is rengeteg tárgyi adomány, ruha és tartós élelmiszer érkezik a raktárakba. Azt is megjegyezte, sokan vannak, akik az ország legtávolabbi pontjáról jönnek és a szabadidejükkel segítenek a rászorultakon.

A menekültektől pedig azt a visszajelzést kaptam, hogy Magyarország legszebb arcát látják, köszönetet mondanak minden magyar embernek, akiktől olyan segítséget kaptak, amire nem is mertek számítani

– fogalmazott, hozzátéve, a menekülők biztatásra, jó szóra találtak és mindenütt szeretettel fogadják őket.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, most különösen nehéz időszakot él át a kárpátaljai magyarság, nagyon sokan hagyták el az otthonukat, és sajnos magyar óvodák és iskolák is bezárásra kényszerültek.

Mindannyiunk érdeke, hogy a magyar nyelvű oktatás tovább folytatódhasson Kárpátalján - hangoztatta a megválasztott köztársasági elnök, kiemelve, sokat kell majd tenni azért, hogy hosszú távon is fennmaradjon a magyar élet Kárpátalján és az ott maradók át tudják vészelni ezt az időszakot.

Az egyházak és a helyi gyülekezetek szerepvállalását érintő kérdésre arra emlékeztetett, a háború első napjaiban a helyi vallási közösségek és a településvezetők szervezték a segítő munkát. Ott voltak az első perctől, azóta pedig a segélyszervezetekkel megerősödve és egymást támogatva teszik a dolgukat, ezért pedig köszönet jár - tette hozzá Novák Katalin.