Nánási Dorottya: nem jönnék zavarba, ha újra kéne éleszteni valakit

Név: Nánási Dorottya

Lakhely: Diósd

Életkor: 19

Magasság: 168 cm

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: sushi

Kedvenc ital: kávé

Kedvenc zene: nincs

Kedvenc parfüm: Dolce and gabbana

Nánási Dorottya vagyok. Tavaly érettségiztem a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Jelenleg az ELTE-n tanulok pedagógia szakon. Gondolkodom azon, hogy a média- és kommunikáció szakot is elvégezzem. Lennék PR-manager vagy újságíró, de érdekel a szépségipar, a divat modellkedés is. Több szépségversenyen is indultam már. Tavaly a Miss Hungaryn első udvarhölgy lettem, és a tavalyi Anna bálon is hasonló eredményt értem el. Nagy élmény volt hintóval végigmenni Füreden. Az edzőteremben, ahova járok, ott láttam a Tündérszépek felhívást. Most még csak a családom és egy barátom tud az indulásomról. Jó lenne itt is az első háromba bekerülni. Nem szeretnék magamon semmit változtatni. Tetszik a szemem színe és a hosszú hajam. Lehet, hogy megnövesztem a derekamig.

Szeretek utazni, kirándulni. Jártam már Olaszországban, Franciaországban, Görögországban, Norvégiában. Ezek között volt nyaralás és cserediákság is. Jó vagyok angolból, így könnyebb volt kapcsolatokat teremteni. Tavaly nyáron Zamárdiban dolgoztam vízi mentőként. Van vizsgám, nem jönnék zavarba, ha újra kéne éleszteni valakit. A tükör előtt nem töltök sok időt, legfeljebb 15-20 percet. Sulihoz, vagy munkához csak nappali sminket használok, elegánsabb alkalmakkor többet. Egyszer kipróbáltam a műszempillát, de nem tetszett. Szeretem az állatokat, van egy Berni kutyám, vele kutyaiskolába járunk, mert kicsit fegyelmezetlen. Ha sétálni viszem, nem öltözök fel annyira csinosan, akkor nem igen vesznek észre. Bár inkább háttérbe vonulós vagyok, de szeretem a fotózásokat, és a szépségversenyeken ezt az oldalamat is meg akarom mutatni.

Nánási Dorottyára ide kattintva tudsz szavazni!