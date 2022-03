Ezért köszönetet mondott a most megjelenő „Nagyobb figyelem a cukorbetegeknek!” című tájékoztató kiadványban, azoknak a diabetológusoknak, háziorvosoknak, valamint diabéteszesek érdekeit képviselő szervezetek munkatársainak, akik évtizedek óta segítik felelősségteljes munkájukkal a cukorbetegséggel élőket.

Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére az elmúlt években több cukorbeteg-szervezet kötött Magyarország Kormányával együttműködési megállapodást, valamint munkájukhoz pénzügyi támogatást is kaptak. Magyarországon több mint 1 millió embert érint a cukorbetegség. A szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások azt a célt szolgálják, hogy a felek kölcsönösen segítsék egymás munkáját, közösen találjanak megoldást a cukorbetegeket érintő kérdésekre. A kormány és a szervezetek folyamatos párbeszédnek köszönhetően ma már a nevelési-oktatási intézményekben is biztonságos és segítő környezetben tudhatják gyermekeiket a szülők. Évről-évre több száz millió forintra pályázhatnak a civil szervezetek, valamint a Gyermekdiabétesz Centrumok. A nyári időszakban folyamatosan biztosított a cukorbeteg gyermekek számára a táborozási lehetőség, ahol a hasonló helyzetben lévő gyermekek megoszthatják egymással tapasztalataikat, játékosan tanulhatnak, valamint a szülők számára is biztosított egy kis kikapcsolódás. Az elmúlt évek eredményeiből látható, hogy a cukorbetegek számíthatnak Magyarország Kormányának támogatására.

A Magyar Diabetes Társaság (MDT) elnöke, Prof. Dr. Wittmann István fontos együttműködési területként tartja számon a cukorbetegek szív-érrendszeri szövődményeinek, az amputációnak és a cukorbetegek megemelkedett rák-kockázatának csökkentését. Lényeges célkitűzés a Nemzeti Diabetes Regiszter létrehozása annak érdekében, hogy folyamatosan követni tudják a cukorbetegség és annak szövődményeinek alakulását, ami megszabhatja a cselekvések fő irányát.

A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége (CEOSZ), Füzesi Brigitta elnök vezetésével, az idei évben is folytatja közös munkáját az Magyarország Kormányával, továbbra is segítik a szűrővizsgálatok szervezését és az edukációs ismeretek eljuttatását a cukorbetegek számára. A koronavírus-járvány idején indított DiabPONT továbbképző programot is egész évben folytatják, amelyhez mindenki egyénileg is csatlakozhat. A szervezet, a Magyar Diabetes Társasággal régóta fennálló partneri viszonyát az elmúlt években egészítette ki Magyarország Kormányának támogatásával, amelynek köszönhetően számos kedvező változás tapasztaltak a cukorbetegség kezelésének feltételeiben.