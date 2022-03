Mihály Gyöngyi: én már fogtam hetven centis harcsát is

Név: Mihály Gyöngyi

Lakhely: Budapest

Életkor: 24

Magasság: 164

Csillagjegy: Ikrek

Kedvenc étel: rántott karfiol

Kedvenc ital: narancslé

Kedvenc zene: mindent szeretek

Kedvenc parfüm: mindig más

Mihály Gyöngyi vagyok, huszonnégy éves, és világéletemben vendéglátóztam, bár kereskedői végzettségem van, de abban csak egy évet dolgoztam. Kimentem külföldre szerencsét próbálni, elsősorban Ausztriába, ott több helyen is, nagyon jól is éreztem magam, de aztán amikor rám talált a szerelem, visszajöttem Magyarországra.

Most egy kínai étteremben dolgozom. Szeretem a kínai ételeket, ilyeneket főzök gyakran otthon is: sertésköröm, filézett csirkeláb. Mindenféle kollagén tartalmú étel a kedvencem, és a Wang Mester is egy ilyen étterem. Egy ismerősöm szólt, hogy keresnek felszolgálót. A hostess és a felszolgáló az én területem, de rendezvény szerevező is vagyok.

Ha belenézek a tükörbe, szépnek látom a szemem, mert van egy kis eltérés színben a kettő között, és ez különlegessé tesz. Szeretem a hajam, és megbarátkoztam a vékony testemmel is. Hétköznap reggelente legfeljebb 10-15 percig sminkelem magam, ez egy gyors arctisztítás és egy kis alapozó és szempilla spirál. Nem vagyok nagy bulizós, inkább kirándulós, és oda egyáltalán nem kell smink. Ha mégis buli van, akkor az már másfél óra a tükör előtt.

A ruhatáram 30-40 százalékban sportosan elegáns, nagyon kevés, talán 3-4 szoknyám van, a többi nadrág, farmer, cicanadrág. Szeretek csinos lenni, hogy megnézzenek az emberek. Eddig egy fotózáson voltam. Az, bár 7-8 órás volt, nagyon élveztem, de úgy éreztem, ezt mindennap már nem vállalnám, nem mennék ebben az irányban. Nem vagyok nagyon szégyenlős.

A Tündérszépekre azért jelentkeztem, hogy új ismeretségeim szülessenek. Erről csak a legjobb barátnőm tud. A páromnak is csak akkor árultam el, amikor tudtam, hogy nem nagyon figyel.

Egyszer már látott újságban. Ahol egy hetven centis harcsával voltam lefotózva, amit én fogtam. Az nagyon tetszett neki, és hitetlenkedett, hogy ő régóta pecázik, de neki nem volt ilyen szerencséje. A víz viszont , bár sokat eveztem, nem tartozik a kedvenceim közé. Volt egy borulásom a Rábán, aminek majdnem tragédia lett a vége, olyan nagy volt a sodrás. Szeretem az izgalmas, adrenalin szintet növelő dolgokat, ezért snowboardozok, voltam tandem ugráson, vad vízi evezésen, és sok szabaduló szobás eseményen, amiből csak egyszer nem tudtunk kijönni segítség nélkül.

