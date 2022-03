Matusinka Brigitta: Két tevét is ajánlottak értem Egyiptomban

Név: Matusinka Brigitta

Lakhely: Érd

Életkor: 18

Magasság: 167

Csillagjegy: Halak

Kedvenc étel: rántott sajt

Kedvenc ital: narancylé

Kedvenc zene: Paul Kalkbrenner – No Goodbye

Kedvenc parfüm: Prada Candy

Matusinka Brigitta vagyok, 18 éves, és jelenleg egészségügyi középiskolába járok, jövőre fogok érettségizni. Háziorvos szeretnék lenni. Szabadidőmben már egy éve rúdtáncra járok. és ha még marad időm, akkor edzőterembe.A rúd tánc onnan jött, hogy szeretem a nőies dolgokat és szerintem ettől szép lesz egy nő alakja. Szeretek nőiesen. elegánsan, vagányan öltözni, felvenni tűsarkú cipőt. Ritkán veszek fel farmert, sportcipőt. Szabadidőmban hostesskedek is. A rúdtáncot az osztálytársaim vagány dolognak tartják, de mások nem merik kipróbálni.

Másfél órát is eltöltök reggel a tükör előtt. Használok korrektort, kihúzom a szemöldököm, kifésülöm a hajam, és a ruhaválasztással is sok idő elmegy. Buliba felveszek neccharisnyát, mert az másokon nem látok azt sem, és tűsarkút sem. Szerintem megéri csinosnak lenni. Az arcomat különlegesnek tartom, fiatalosabb, mint az életkorom. Viszonylag sokan megnéznek az utcán is. Legtöbben ott is arcomat nézik meg először. Aztán van, aki utána a szemembe is néz, majd párszor végigpásztázza az alakom. Szeretem, ha megnéznek. Már elköltöztem otthonról a barátomhoz, és elengedtek a szüleim, mert megbíznak bennem, eléggé talpraesettnek tartanak.

Nyáron jártam Egyiptomban és apukámnak felajánlottak értem két tevét. Ő pedig viccesen megkérdezte, hogy mit kezdjen itthon két tevével. 14 éves koromban kezdtem modellkedni. Több helyre is jelentkeztem. A kifutóhoz alacsony vagyok, de ruhákhoz nem. Szeretem, ha fotóznak, ha visszanézhetem a képeket, ha kitehetem az oldalaimra, mert növeli az önbizalmam, de kell egy óra, hogy felengedjek. Régóta szerettem volna szépségversenyen indulni, ezért jelentkeztem a Tündérszépekre. Noszogattam néhány barátnőmet is, de ők nem merték bevállalni. Jó lenne a top tízbe bekerülni. Jó lenne bekerülni a médiába, hogy minél többen megismerjenek. Több netes oldalon is fent vagyok. A modellkedős képeimet tettem ki és a rúdtáncosból rövid videót is.

