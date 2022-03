Márki-Zay elveszíti a fejét a kampányban: Válogatás nélkül mindenkit megsért

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt nagyon elfáradt a kampányban: már szinte naponként változtatja a mondandóját. Egyre indulatosabb is, és nem csak beleköt mindenkibe, megsért különböző társadalmi csoportokat, hanem a vele vitába szállókat is durván kioktatja. Így tett egy piaci zöldségessel is, aki sérelmezte, hogy Márki-Zay hülyének nézi a vidéki választókat.

Márki-Zay a békési piacon ordibált a zöldségárusokkal, az alábbi párbeszéd zajlott le:

„M-Z. P.: Borzasztó, hogy mennyire hülyének nézik magukat. Nem veszi észre, mennyire hülyének nézi Orbán?

Maga mondja ránk, hogy hülyék vagyunk, nem Orbán!

-válaszolta árús.