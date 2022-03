Már a NASA is figyelmeztet: hatalmas fenyegetés közelít a Földhöz

A NASA és a NOAA tudósai szerint a következő két hétben különösen erős naptevékenységek következnek be, figyelmeztetést is kiadtak, mivel a napvihar hatással lesz a műholdas adásokra, GPS-re és a rádiófrekvenciákra is. A napvihar miatt a világ számos pontján láthatóvá válik az Aurora, azaz a sarki fény, nem csak a sarkkörnél.

"Hármas fenyegetés várható a következő napokban. Érezhető még mindig egy korábbi napvihar hatása, amelyre rájön egy újabb napvihar, de ha ez nem lenne elég, napszél is várható" - közölte Dr. Tamitha Skov űridőjárás-fizikus.