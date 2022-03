Jakubek Barbara: úgy kell elfogadni magunkat, amilyenek vagyunk

Név: Jakubek Barbara

Lakhely: Dunavarsány

Életkor: 25

Magasság: 165

Csillagjegy: Vízöntő

Kedvenc étel: thai leves

Kedvenc ital: malibu

Kedvenc zene: Casanova

Kedvenc parfüm: Prada

Jakubek Barbara vagyok, 25 éves pénzügyi tanácsadó és mellette első éves pszichológia hallgató vagyok. Egyik nagy álmom, hogy gyermekpszichológus legyek, aki a legkisebb korban levőknek tud segíteni. Fiatalabb koromban lusta voltam az egyetemmel próbálkozni. A mostani munkámmal jobban kereshetek, és mellette tanulhatok is.

Azért jelentkeztem erre a versenyre, mert mindig érdekelt szépségipar. Van egy sminkes végzettségem, és bár abban a szakmában nem dolgozom, viszont mindig nyitott kérdés volt számomra, hogy hogyan állnám meg a helyem egy olyan helyzetben, ami újdonság a számomra. Jó visszaigazolás lehet és szeretem a fotózásokat is.

Az Instán láttam a jelentkezési lehetősséget, sokat gondolkodtam rajta és aztán úgy döntöttem, hogy megpróbálom. Mivel pénzügyesként vannak ügyfeleim, arra figyelek, hogy nagyon extrém képeim ne készüljenek. A családom nagyon drukkol, és a kollégáim is. A legjobb barátnőmnek már elmondtam, és még egy másiknak is, aki tavaly indult és jókat mesélt.

Szabad időm nagy részét a sport tölti ki. Kedvenceim a különböző funkcionális edzések, aminél az ember a saját testsúlyával formálja a testét, rengeteg nyújtás van benne, és nem kopnak a porcok. Az extrém sportok közül is kipróbáltam többet, kétszer a bungee jumping-ot is. A szüleimnél terepen, erdőben szoktam lovagolni, ügetünk, vágtázunk. Nagyon megnyugtat, és ez már gyerekkorom óta működik. Ezeken kívül még jógázok is.

Szeretem, ha fotóznak. Elégedettséget ad, jobban elfogadom és önazonos leszek a testemmel. Régen sok időt töltöttem a tükör előtt. Ma már kevésbé van szükségem a visszaigazolásra. Szerintem úgy kell elfogadni magunkat, amilyenek vagyunk.

Szép szemem van, szépek a fogaim és szép a hajam is.

A munkám miatt alapvetően elegánsan öltözködöm, de szeretem a „tépett” ruhákat is. Bevásárlásnál jók a bő ruhák, a magas sarkú csizma, ami kerekebb popsit csinál. A ruhatáram nem nagy, általában az üzleties stílus jellemző. Keveset költök ruhákra, inkább az élményekre szánok több pénzt. Az utcán kapok bókokat, ami jól esik. Vannak, akiken látom, hogy szívesen leszólítanának, de nem merik megtenni. Én nem szoktam kezdeményezni. Szerintem egy nő legfeljebb csak jelzéseket adjon.

