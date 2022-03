Ingyen oltással segíti a háziállattal érkező menekülteket Magyarország

Civilek, határőrök, rendőrök fogtak össze, hogy azokon a menekülteken is segítsenek, akik háziállataikat is mentik a háború sújtotta Ukrajnából. A legtöbb kedvenc sem útlevéllel, sem oltási könyvvel, sem chippel nem rendelkezik.

– Ezért hoztunk létre egy könnyített regisztrációt. Az ukrán, magyar és angol nyelvű formanyomtatvány kitöltésével, ellenőrizni tudjuk a Magyarországra érkező állatokat.

A helyszínen dolgozó állatorvosaink ott helyben, ingyenesen beoltanak minden négylábút veszettség ellen.

Emellett felmérik egészségügyi állapotukat, így annak, aki tovább akar utazni a háziállattal, a következő országba való belépésnél könnyebb dolga lesz a többnyelvű nyelvű igazolás birtokában – fogalmazott a Borsnak Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos.

Az egész országban példátlan az összefogás a háború elől menekülők megsegítésére, a magyarok azokra is gondolnak, akik háziállatokkal érkeznek, ezért az állateledel-adományok is folyamatosan jönnek a határra. Az állatvédő civilszervezetek, állatorvosok is ott vannak a határon.

Sokan úgy jönnek, hogy a vele utazó állat az egyetlen mentsvára. Mindenkin megpróbálunk segíteni.

A határnál segítők éjjel-nappal dolgoznak, de egyelőre bírják erővel, hatalmas összefogás van – tette hozzá Ovádi, aki arról is szót ejtett, sokan Ukrajnában hagyták állataikat, abban a reményben, hogy hamarosan véget ér a háború, így visszatérhetnek otthonaikba. – Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a határ menti polgármesterekkel, és amikor a humanitárius utak is megnyílnak, akkor próbálunk eledelt bejuttatni a kárpátaljai részekre. Egyelőre ezek az állatok jó állapotban érkeznek, mert még időben sikerült a gazdáikkal elmenekülni.

Közös ügyünk az állatvédelem!

Az elmúlt másfél évben példátlan összefogás jött létre Magyarországon az állatok védelme érdekében. Tavaly novemberben elkészült Európa egyik legszigorúbb állatvédelmi törvénye, amely az állatkínzást (a tartás alatti gondozás elhagyását is) bűncselekménynek tekinti, amelyért 1-5 év börtön is kiszabható. A mérgek kihelyezését, az állatviadalok szervezését is szigorúan büntetik. A szabályozást az Állatorvostudományi Egyetem, az állatvédő szervezetek bevonásával együtt alkották meg. Emellett a múlt év végén 1,5 milliárd forintos pénzügyi forrást különítettek el az állatvédelmi célok megvalósítására. A menhelyek ellátottságára, tápokra, férőhelybővítésre, a kóbor állatok ivartalanítására. 2021-ben több mint 100 millió forinttal és több száz kiló állateledellel 200 civil állatvédő szervezet munkáját támogatta a kormány – emelte ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.